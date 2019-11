Obránce Sparty Vindheim nastoupil na křídle a rozhodl. Novou roli beru jako výzvu, přiznal

Čtyřiadvacetiletý Nor přišel do Sparty jako pravý bek, v Opavě ale nastoupil na pravém křídle, odkud i udeřil poté, co dostal skvělou nahrávku od Kangy a pelášil na opavského brankáře Fendricha. Mohl sice zvolit nahrávku Kozákovi, ale zakončení zvládl na jedničku i sám.

„Už ve středu v poháru v Českých Budějovicích nám dal signál, že je schopný na téhle pozici hrát. Dnes to jen potvrdil a jsem rád, že i gólově. Ve druhém poločase mohl na svůj výkon přidat štempl druhou brankou. Je to aktivní hráč, není líný na krok a když chybí Graiciar a Plavšič, je to vhodná varianta," chválil trenér Sparty Václav Jílek.

Trenér Sparty Václav Jílek gestikuluje během utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

Vindheim, který přišel do Sparty před sezonou ze švédského Malmö, v Opavě nastoupil kvůli svalovému zranění z přípravy k teprve třetímu utkání v rudém dresu. A na ofenzivní úkoly ve Spartě si teprve zvyká. „Není to jednoduché, pohybuju se v jiných prostorech, je to náročnější na pohyb. Beru to jako výzvu a snažím se přizpůsobit. Jsem šťastný, že jsem týmu pomohl a že máme výhru," svěřoval se Vindheim.

Dostali gól z ničeho

Zatímco Sparta poprvé v sezoně vyhrála dvě ligová utkání za sebou, Opava se „chlubí" jinou a mnohem delší sérií. V lize už nedala gól 400 minut. „Herně jsme se Spartě vyrovnali, ten výkon měl parametry, ale směrem dopředu se strašně trápíme. Je to už hodně dlouho, co jsme nedali branku," našel velmi snadno největší bolest Opavy její nejzkušenější hráč Pavel Zavadil. „Navíc dostaneme takový zbytečný gól. Nechápu, jak to tam mohlo být takto otevřené. Bylo to vlastně z ničeho," povzdychl si po třináctém ligovém utkání bez výhry Zavadil.

Dlouhá série poslední Opavu sráží. „Samozřejmě, že výsledky se projevují na náladě, ale v týdnu se snažíme být pozitivní. Nemá smysl se dívat dozadu, už to stejně nevrátíme. Musíme se konečně trefit," dodal 41letý Zavadil.