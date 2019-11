Útočník Sparty Kozák hrál po dvanácti letech v Opavě. Užil jsem si to, přiznal opavský rodák

Střílel góly v Itálii, v Anglii i v reprezentačním dresu. Přesto byl útočník Sparty Praha Libor Kozák před utkáním 15. kola nervózní. Po dlouhých dvanácti letech se vrátil do Opavy, odkud v osmnácti vyrazil dobývat svět přestupem do Lazia Řím. Návrat na opavské hřiště se Kozákovi povedl. Gól sice nedal, slavit nicméně mohl výhru Sparty 1:0.

„Měl jsem velkou motivaci se ukázat. Zahrát co nejlepší utkání. Hodně jsem se do Opavy po takové době těšil. Na tribuně seděla celá rodina, kamarádi, přiznávám, že před zápasem jsem byl trochu přemotivovaný. Ale jakmile se začalo hrát, tak to ze mě spadlo a užil jsem si to. I proto, že jsme vyhráli," svěřoval se 30letý opavský rodák, který do Opavy zavítal paradoxně častěji při svých zahraničních štacích.

„Jezdil jsem sem před sezonou trénovat. A ještě pořád jsou v opavské sestavě kluci mé generace, kteří to pamatují. S Žiďasem (Janem Žídkem) nebo Šáfou (Janem Schaffartzikem) jsem pořád v kontaktu a bylo hodně fajn s nimi vyběhnout na trávník," vykládal Kozák.

A protože má Opavu stále v srdci, nevylučuje ani návrat do mateřského klubu. „Pořád to říkám. Někdy v budoucnu by se mi to líbilo a je to jedna z možností. Opavě fandím, je to má srdeční záležitost, není proč to brát jinak. Jsem moc rád, že jsou v první lize a moc si přeju, ať ji i udrží," řekl útočník Sparty.

Do zápasových statistik v Opavě Kozák nepromluvil. Vidět ale byl. Dvě velmi dobré šance nevyužil, při vítězné brance sekundoval při rychlém brejku Noru Vindheimovi. „Ty dvě šance jsem mohl řešit lépe a z tohoto pohledu tam něco z mé strany určitě chybělo. Ale vyhráli jsme, tak se můžu tvářit, že jsem si to schoval na příště," usmíval se opavský odchovanec.

Zároveň ale přiznal, že výhra Sparty na hřišti posledního byla vydřená. „Mohli jsme finální fázi řešit lépe a měli jsme být v koncovce klidnější. Ale i takový zápas je důležité vyhrát. Ukázali jsme týmovost a je to cenná výhra. Myslím, že nám pomůže i v dalších utkáních," přemítal Kozák.