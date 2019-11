Hrůza a děs! Musíme si sáhnout do svědomí, uznal Mareš po kolapsu Teplic

Vaše hodnocení propadáku s Jihočechy?

Co k tomu říci? Nedokáži si to vysvětlit. Hrůza, děs. Nemělo to nic společného s naší hrou, o níž jsme si řekli před zápasem. Upřímně se stydím za to, co jsme předvedli. Přišel zákonitě trest. Přitom nás trenér na utkání připravil.

Prohra s Budějovicemi je zřejmě velkým zásahem do teplických záměrů pro nadcházející část sezony?

Sami jsme věděli, o co se hraje. Každý z nás si musí sáhnout do svědomí, a co pro to udělal. Nebylo tam nic ze stanoveného plánu. Neřekl bych, že tato porážka je vysloveně komplikací, ale nesmírně nás mrzí. A je to hlavně škoda. S týmem, který byl dosud v tabulce pod námi, jsme neměli ztratit tři body. Přinejhorším jsme mohli nechat Budějovice pod sebou i při remíze. I to by bylo málo, ale taková prohra je šílená.

Čím vás Budějovičtí zaskočili?

Věděli jsme, že budou kompaktní a hrají dobře a organizovaně zezadu. Navíc vyjížděli do rychlých protiútoků. My jsme dělali pravý opak toho, co bylo potřeba. Po soupeřově penaltě jsme brzy prohrávali 0:3. Takový začátek je ranou do psychiky. Ve druhém poločase jsme sice snížili na 1:3, ale ten můj gól byl jen kosmetickou úpravou.

Včetně domácího poháru Teplice třikrát po sobě neuspěly - v Jablonci 1:4, v Liberci 0:2 a s Budějovicemi 1:3. Jak to vnímáte?

Je to nepříjemná statistika. Nejen, že jsme pokaždé prohráli, ale navíc jsme obdrželi hodně branek.

S čím půjdete do dalšího zápasu?

Nic jiného nám nezbývá, než se vzchopit. Ale jedeme na Slavii, takže tam musíme bojovat a běhat. Uvidíme, co z toho vzejde. Do konce podzimu pak máme ještě dva zápasy doma s Baníkem Ostrava a se Zlínem, a chceme se na ně i na utkání v Boleslavi co nejlépe připravit.