Buchta tlačil Wágnerovu střelu očima do sítě. Bohužel marně, mrzí zlínského stopera

Osm minut před koncem takřka zázračně vykopl po Krmenčíkově střele míč z brankové čáry. Stoper zlínských fotbalistů Petr Buchta se zasloužil o to, že Plzeň nevedla v dohrávce 15. prvoligového kola nad Fastavem 2:1. A v úplném závěru byli naopak vítěznému gólu blíž Moravané.

Jak se vám povedlo zabránit Krmenčíkovi ve vstřelení druhé branky?

On balon nějak blbě trefil. Já jsem vymrštil nohu a ani nevím, jak jsem míč vykopl.

Poté jste předvedl vítězné gesto...

Uvědomuju si to. Asi jsem se nechal inspirovat slávistickým Hovorkou. (úsměv)

Jak hodnotíte remízu 1:1 s Plzní?

Byla zřejmě spravedlivá. Utkání jsme skvěle odpracovali. My jsme měli zpočátku štěstí a podržel nás fantastický brankář Rakovan. Pak nám Wágner vyrovnáním vlil krev do žil. Nakonec jsme mohli brát všechny tři body. Při jeho tutovce jsem v devadesáté minutě tlačil očima balon do sítě. Bohužel marně, skončil na břevně.

Zleva Lukáš Hejda z Plzně, Tomáš Wágner a Tomáš Poznar ze Zlína a plzeňští Lukáš Kalvach a Joel Kayamba.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Jak jste viděl vedoucí plzeňský gól?

Soupeř po naší ztrátě rychle rozehrál na křídlo a Kayamba našel v naší šestnáctce přesným centrem Krmenčíka. My jsme byli vzadu trochu rozhození a nestačili jsme zareagovat. Jinak jsme ale Krmenčíka eliminovali, z toho mám dobrý pocit.

Zdá se, že se vedle vás v obranné formaci velmi dobře zabydluje mladičký Cedidla...

Je to tak. Roste zápas od zápasu. Nechá si poradit, a na jeho výkonech je to znát.

Máte pocit, že se po odchodu trenéra Csaplára zlepšujete?

Rozhodně. Jsme hladoví, jezdíme po zadku. Věřím, že je v našich silách posunout se do středu tabulky, abychom nemuseli hrát v nadstavbě skupinu o záchranu.