Návrat ex-jabloneckých Sparťanů na Střelnici. Budou to mít složitější, říká Doležal

„Ale většinu soubojů budu absolvovat s Lišákem, s Trávou se potkáme spíš ojediněle," předvídá se šesti zásahy nejlepší střelec zelenobílých před střetem se svými bývalými parťáky. Ti se po letním přestupu z Jablonce na Letnou vrátí na Střelnici jako sokové vůbec poprvé. A s nimi i Matěj Hanousek, byť ten do Prahy zamířil o půl roku dříve.

„Něco tady odehráli, myslím, že to pro ně také bude trochu složitější. Ale diváci na ně asi pískat nebudou jako na mě v Olomouci," usmívá se Doležal, který do Jablonce přišel z Hané před více než pěti lety a fandové Sigmy mu to stále dávají „sežrat".

Fotbalisté Sparty Praha Martin Hašek, Michal Travník a David Lischka oslavují gól během derby s Bohemians 1905.

Vlastimil Vacek, Právo

„Známe je a víme, jaké jsou jejich přednosti. Lišák dobře čte hru, je důrazný a myslím, že už i rozehrávku má kvalitní," chválí Doležal středního obránce, jenž v posledních pěti ligových utkání v základní sestavě Letenských nechyběl ani jednou.

„Na něho si musíme dát pozor hlavně při standardkách, má dobrou hlavu. V tom je hodně silný a musíme si ho pohlídat," varuje jablonecký stoper Tomáš Břečka. V aktuálně třetím týmu tabulky vyzdvihují i roli jabloneckého ex-špílmachra Trávníka.

„Měl to těžký, neboť když přišel Sparty, klíčovým hráčem byl Kanga, kolem něhož se tam všechno točilo a trvalo mu to trochu dýl. Ale myslím, že teď se Tráva dostává mezi klíčové hráče Sparty, kteří chytají formu a s nimi se zvedá celá Sparta," připomíná jablonecký kouč Petr Rada tři triumfy souboru Václava Jílka v řadě i s pohárem. Navíc absence Kangy na Střelnici kvůli kartám roli Trávníka umocňuje. „Pro Míšu je to motivace, bude se chtít vytáhnout," myslí si Břečka.

„Tráva má kvalitní rozehrávku a dobře kope standardky, dokáže hráče vyslat do šance. Když byl u nás, sám je i proměňoval. Teď má ve Spartě trochu jinou roli, také si musel zvykat na tlak, který tam je, takže to pro ně taky nebylo asi na začátku jednoduchý. Ale už se dostává zpátky do formy, jakou měl," oceňuje Doležal svého bývalého spolubydlícího.

„Od té doby, co je Vácha v béčku a Frýdek hraje na levém bekovi, tak ve Spartě nemají klasickou šestku a myslím, že Trávník se toho ujal výborně. Kanga s Haškem jsou hodně ofenzivní a on je jistí zezadu," uzavírá Břečka před šlágrem 16. kola.