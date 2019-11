Deka na nás neleží, tvrdí opavský režisér Zavadil

Opavská Věc Macropulos. Pavel Zavadil i ve 41 a půl letech dokazuje, že stále patří k tomu nejlepšímu, co domácí nejvyšší fotbalová soutěž nabízí. Tmelí tým, vymýšlí akce, přihrává, jeho standardky patří k nejnebezpečnějším... Kde by bez něj Opava byla. Vysoký standard předvedl v sobotu i v Příbrami, jenže vítězství se Slezané zase nedočkali. Odvezli si přes celou republiku alespoň bod po bezgólové remíze.

Opava nedala branku už 490 minut. Čím si tu bídu vysvětlujete?

Nevím... V každém případě je to trapné, co se týká našeho zakončení, a výsledková bída k tomu.

Co děláte, abyste tuhle tristní bilanci ukončili?

Zakončení pilujeme na každém tréninku, řekl bych, že někdy až moc. Pak přijde zápas a zase nic. Přitom si dokážeme vytvářet šance, ale neproměňujeme je. Viděli jste to i v Příbrami, v nastavení jsme mohli získat tři body. Kolikrát chybí i kousek štěstí.

Zleva Martin Zeman z Příbrami a Matěj Helebrand z Opavy.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Po čtyřech porážkách jste získali alespoň bod. Jakou má hodnotu, když zůstáváte poslední?

Těžko říct... Zastavili jsme sérii porážek a odstup od Příbrami, která také bojuje o záchranu, zůstal tříbodový. To je všechno. Na první pohled je to o jednom vítězství, ale skutečnou cenu tohoto bodu ukáže až konec soutěže. Teď máme doma Mladou Boleslav a tenhle zápas ukáže, jestli se zvedáme, nebo na tom budeme stejně jako před tím.

Jenže na vítězství čekáte už čtrnáct kol, naposledy jste doma porazili právě Příbram...

To je hodně smutná série, ale nezbývá nám, než makat a doufat, že to vítězství konečně přijde, snad už s Mladou Boleslaví. Všichni chceme, aby liga v Opavě zůstala, opravdu pro to děláme všechno. Bohužel mnohdy chybí kvalita, takže to nakonec na hřišti nemá potřebný efekt.

Odešli vám renomovaní střelci Kuzmanovič, Smola, Kayamba, k tomu Janetzký. Může i to být příčina špatného zakončení a chybějících gólů?

Když vám během krátké doby odejdou tak kvalitní hráči a zejména střelci, těžko je klub, jako je Opava, dokáže nahradit. Musíte buď koupit obdobnou kvalitu, což nepřichází v úvahu, nebo ji najít v našem kádru. O to se snažíme.

Zleva René Dedič z Opavy, Michal Škoda z Příbrami a brankář Opavy Vilém Fendrich.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Nemohly se na situaci podepsat nedávné změny na trenérském postu?

To ne, Josef Dvorník s Aloisem Grussmannem dělají maximum, abychom se zlepšili. Naše výkony nejsou úplně špatné. Ale chybějí nám góly, a na ty se hraje.

Neleží na mužstvu už deka?

Tak zlé to ještě není, naopak se i při tréninku snažíme držet na hřišti i v kabině pozitivní náladu. Kdyby na nás ležela deka a trápili bychom se, bylo by to s námi ještě horší. Pořád zbývá čtrnáct zápasů základní části a my to musíme dotlačit alespoň z toho šestnáctého místa, abychom měli šanci zachránit se v baráži.

Trenér Opavy Alois Grussmann během utkání s Bohemians 1905.

Vlastimil Vacek, Právo

Přichází reprezentační přestávka. Vítáte ji, nebo byste raději pokračovali?

Vítáme je. Máme čtrnáct dní na práci a přípravu, abychom něco změnili, vylepšili. Z psychického hlediska je lepší, že před pauzou končíme alespoň remízou venku, než porážkou doma.