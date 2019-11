Možná sáhneme k radikálnímu řezu, tvrdí kouč Sigmy po sedmém utkání v řadě bez výhry

Už sedm ligových zápasů v řadě nepoznali radost z vítězství. Fotbalisté Olomouce padli ve Zlíně 0:1, přestože byli zejména v prvním poločase herně lepším týmem. „Je to pro nás strašně krutá porážka. Do přestávky jsme měli utkání zcela pod kontrolou. Škoda jen, že jsme nedotáhli víc útočných akcí do gólových šancí. Nepomohli jsme si ani standardkami. Domácí nás za to pak v závěru potrestali,“ stýská si záložník Sigmy David Houska. Sám se v jedné vyložené příležitosti octl. „Bohužel mi střela nesedla. Nepodařilo se mi ztlumit míč do brány,“ mrzí ho, že balon letěl nad břevno.