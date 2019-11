Sešívaní končí šílený kvapík, během něhož se o sobě hodně dozvěděli

Notně si vylepšili své renomé v Lize mistrů, vyhráli podzimní šlágr v Plzni, ale také vypadli z MOL Cupu. Sešívaní se během těžké série mezi reprezentačními přestávkami o sobě hodně dozvěděli.

Sobota 19. října Slavia - Příbram 3:1 - Senzace byla poměrně blízko, outsider v Edenu ještě po hodině hry vedl. Součkova penalta však strhla rychlý obrat. „Až do vyrovnání jsme hráli velmi dobře. Penalta zápas zlomila. Slavia má obrovskou kvalitu a pak už ji nešlo zastavit," litoval příbramský kapitán Michal Škoda.

David Hovorka (vpravo) ze Slavie se snaží zastavit Lionela Messiho z Barcelony, vlevo Peter Olayinka.

Vlastimil Vacek, Právo

Středa 23. října Slavia - Barcelona 1:2 - Messi a spol. šťastně získali tři body, o něž se obávali až do poslední chvíle. „Zápas jsme si protrpěli. Všichni by na nás chtěli, abychom vyhráli vyšším rozdílem, jenže Slavia je silný soupeř. Ve druhé půli se její hráči valili na naši bránu jako lavina," uznal Ernesto Valverde. Trenér Barcelony tak Pražanům složil stejné komplimenty jako jeho dortmundský kolega Lucien Favre.

Neděle 27. října Plzeň - Slavia 0:1 - Kdyby Viktoria zvítězila, ještě by se dalo mluvit o bitvě o titul. Jenže červenobílí si hrají svoji vlastní soutěž. „Slavia momentálně žije v euforii, což je správně. Vládne v lize, hraje Champions League. Zažívá zápasy, které jsou pro celé Česko mimořádné. Její hráči z nich mají sebevědomí, i z toho, že jsou na vítězné vlně. Chtěli jsme jim to přetnout. Všichni víme, že naše ztráta je strašně velká. Uvidíme, co bude ve Slavii v zimě, můžou odejít někteří hráči," přemítal Pavel Vrba, trenér Plzně.

Středa 30. října Baník - Slavia 2:0- Přece jen utkání, v němž nabitý program slávisty dohnal. V obměněné sestavě v sobě v osmifinále poháru nenašli potřebný zápal a oheň. „Fantazie! Chtěli jsme Slavii vrátit porážku z posledního finále, což nás hnalo. Byli jsme hodně motivovaní, dali do toho všechno, bojovali do posledních sil a to rozhodlo," popsal stoper Patrizio Stronati mimořádnou motivaci Baníku.

Ostravská radost. Fotbalisté Baníku Martin Fillo, Daniel Holzer, Tomáš Smola a Patrizio Stronati oslavují vstřelený gól v pohárovém duelu se Slavií.

Vladimír Pryček, ČTK

Sobota 2. listopadu Slavia - Baník 4:0 - Pomsta byla krutá, ligovou odvetu již jasně ovládl favorit. „Když dá Slavia gól, narostou jí křídla. Zvlášť doma, kde je samozřejmě ještě mnohem lepší než na cizích hřištích. Proto bylo po její druhé brance už všechno jasné a šlo jen o to, co přežijeme," netajil trenér Bohumil Páník, že po vyloučení Jiráska byl zápas jen otázkou skóre.

Úterý 5. listopadu Barcelona - Slavia 0:0 - Před historickým duelem na Camp Nou byl jakýkoliv bodový zisk považován za zázrak. Po utkání však cítili, že na půdě giganta měli i na víc. „Po 80 minutách hry měla Barcelona naběháno 97 kilometrů a Slavia 109. Takový rozdíl jsem nikdy neviděl. Ukazuje, že Barcelona byla po fyzické stránce Slavií poražena," poukázal renomovaný kouč Arséne Wenger.

Neděle 10. listopadu Teplice - Slavia ??? - S výjimkou dlouhodobě zraněného stopera Hovorky jsou k dispozici všichni hráči. „Vrcholí nám náročná šňůra sedmi zápasů, takže ještě v pátek byli kluci hodně unavení. Hrajeme však až v neděli a doufáme, že tou dobou už budou všichni v pořádku. Kdyby někdo jevil nějaké známky únavy a nemohl podat stoprocentní výkon, jeho nasazení zvážíme," avizuje kouč Jindřich Trpišovský.