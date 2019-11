Na první pohled bylo všechno jasné. Teplický Kodeš se ve vápně nešikovně ohnal po Olayinkovi, Afričan se chytil za koleno a svalil se na zem. Penalta, ukázal rozhodčí Pechanec, svůj verdikt si ještě nechal potvrdit od kolegy u videa Fraňka.

„Za mě přísná penalta. Olayinka šel do souboje šlapákem. Cítil jsem, že hraju míč, možná jsem trochu štrejchl i jeho," líčí Petr Kodeš.

Jenže rozbor několika záběrů ve studiu O2 TV Sport ukázal, že teplický hráč se slávisty nejspíš vůbec nedotkl.

Slávista Tomáš Souček zahrává penaltu proti Teplicícm.

„Koukal jsem se na situaci ze všech úhlů a na žádném ze záběrů nebylo prokazatelné, že penalta byla. Máme tady VAR, 21. století. Vadí mi, že video již poněkolikáté rozhodlo v neprospěch Teplic," rozčiluje se trenér Stanislav Hejkal.

„Nezazlívám verdikt na ploše Pechancovi, ale ptám se, proč se sudí u VAR aspoň nepozastavili a neřekli mu, pojď se na to podívat? Asi byli na kafi - proč tam tedy jsou, nebo kde byli!? Proč VAR vůbec máme? Pak tomu nerozumím, anebo rozumím..." kroutí Hejkal hlavou.

Ondřej Kúdela ze Slavie během utkání s Teplicemi

Teplice jsou v nepřízni, naznačuje kouč

Videorozhodčí po zápase v televizním přenosu řekl, že podle něj a jeho asistenta Blažeje se jednalo o jasný pokutový kop.

„Hlavní rozhodčí nařídil pokutový kop. My jsme situaci konzultovali, on nám ji popsal a popsání korespondovalo s tím, co jsme viděli na obrazovce. Tím pádem jsme potvrdili rozhodnutí - pokutový kop," vysvětluje Pavel Franěk.

Josef Hušbauer ze Slavie Praha a brankář Teplic Tomáš Grigar během utkání 16. kola Fortuna ligy.

Jenže Severočechy jeho slova ještě víc rozčilují.

„Když tady technologie je, proč sporný moment nevyřešíme tak, jak by mělo být? Jak jsou v tom Teplice, vždycky to dopadne proti nám," vede si Hejkal svou a naznačuje tím, že u vedení českého fotbalu je jeho klub v nepřízni.

„Nevím, asi měl videorozhodčí jiné materiály než my. Je to odborník, viděl jsem přitom všechny záběry z televizního studia... Já říkám fakta, se Spartou proti nám uznali gól po faulu, naopak jsme přišli o dvě penalty. Chci jen spravedlnost, nic jiného. Nechci rozebírat, jestli jsme v nepřízni," kaboní se Hejkal.