Jednou z mých podmínek bylo setrvání Grussmanna, řekl nový kouč Opavy Balcárek

Vaše jméno padalo v souvislosti s Opavou už delší dobu. Měl jste velký zájem, že jste na konkrétní nabídku „počkal"?

V kontaktu jsme byli poprvé zhruba před měsícem, ale vedení Opavy se v tu dobu rozhodlo vše vyřešit z vlastních zdrojů. Nyní už jsem to ani nečekal, ale Lojza (Grussmann) se ozval znovu a plácli jsme si.

Hrálo velkou roli setrvání sportovního manažera Aloise Grussmanna v Opavě?

Obrovskou. Nebylo to o tom, že bych dostal nabídku a šel. Věděl jsem, že Lojza měl nějaké problémy a chtěl v klubu končit. Už při prvním kontaktu jsem nicméně podmiňoval svůj příchod tím, že zůstane. Řekl jsem mu, že do toho půjdeme jedině spolu. Lojzu znám velmi dlouho, už jako hráče. Je to velká persona nejen tohoto klubu. Čeká nás válka a půjdeme do ní společně. Opava pro mě vždy byli skvělí fanoušci, které jsem poznal i z pozice hráče. I oni se musí stát našim dvanáctým hráčem a táhnout nás doma za vítězstvím.

Opavu jste jistě sledoval, má stávající kádr na to, aby první ligu udržel?

Mám o týmu dobré informace. Když jsem trénoval Vítkovice, tak jsem jezdil do Karviné, na Baník i do Opavy. Viděl jsem domácí zápas s Teplicemi, pohár s Jabloncem, shlédl jsem Opavu i v Olomouci. Mám to dobře nasledované a myslím, že kabina je dobře poskládaná. Jen mi v ní chybí takový ten, jak to říct slušně.... Ta válka o udržení bude ohromně těžká a potřebujeme odvážné, soubojové kluky, kteří budou vidět.

Do konce podzimu zbývají čtyři zápasy (s Mladou Boleslaví a Jabloncem doma, na Baníku a ve Zlíně), s čím v těch zápasech budete spokojený? Bude to posun z posledního místa?

Když se podívám na tabulku, tak to není nic příjemného. Sedm vstřelených branek je opravdu špatná vizitka, to musíme zlepšit. Je to výsledek toho, že odešlo spoustu ofenzivní kvality v podobě Kuzmanoviče, Smoly a Kayamby. Přesto si ani tak nesmějí kluby do Opavy jezdit pro body. Nyní se ukáže charakter kabiny. Jde do tuhého, musíme v těch čtyřech posledních zápasech podzimu na hřišti nechat všechno a i v tomhle složení získat co nejvíce bodů.

V zimní přestávce přijde obměna kádru?

Spoustu hráčů znám, některé jsem trénoval. Kabina má dobrý charakter. Nicméně na vedení jsem apeloval a bylo mi přislíbeno ofenzivní posílení.

Z Vítkovic s vámi přichází asistent Miroslav Paul, jenž s vámi byl i v přechozím angažmá ve Znojmě. Sázíte na sehranost?

Vnímám to tak, že by trenérské dvojičky měly fungovat. Máme s Mirkem na fotbal stejný pohled a v tom vidím hodně velké plus.