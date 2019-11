Návrat starých pořádků! Teplický klub se ostře pustil do poměrů v českém fotbale

Stínadla se bouří! Fotbalové Teplice už nehodlají mlčet. Předseda představenstva severočeského klubu Pavel Šedlbauer se ostře pustil do hodnocení poměrů v českém fotbale, kde vidí drasticky se zhoršující trend výkonů rozhodčích ve Fortuna lize. Po výměně předsedy komise rozhodčích a nástupu pana Chovance vidíme návrat "starých pořádků" a možných zákulisních her, jak z úrovně vedení českého fotbalu, tak pravděpodobně některých klubů," uvedl v prohlášení, které teplický klub zveřejnil na svých oficiálních stránkách.

"Jak jinak si vysvětlit narůstající množství přehmatů při rozdílném posuzování sporných situací. Nakonec to zmínil předseda FAČR pan Malík konstatováním, že každý klub má speciálně určeného zaměstnance na "ošetření rozhodčích". Jeho vyjádření určitě nespadlo z nebe," upozorňuje Šedlbauer a razantně v prohlášení dodává, že v ničem podobném teplický klub rozhodne nejede.

"To samozřejmě náš klub rezolutně odmítá a toto vyjádření považuji za nehorázné a silně poškozující už tak špatnou pověst českého fotbalu," uvádí teplický funkcionář.

Z vyjádření klubového šéfa z Teplic je jasně patrné, že vady vidí i při využívání technologie VAR. V kritice využívání videa ostatně není sám, jen teď na problém Šedlbauer znovu upozornil. "Chápu, že rozhodování je stále složitější při stále zrychlující se hře a chyby rozhodčích nelze úplně vyloučit. Ale každé kolo jsme svědky problematických rozhodnutí a nejednotného využívání videosystému VAR. A právě tento nástroj má férové hře pomoci," stojí v prohlášení.

Pochopitelně jsou nejcitelnější sporné situaci, kdy výroky arbitrů zasáhly teplický klub. Šedlbauer si všímá problematických momentů třeba v duelech s pražskými giganty - Slavií a Spartou. Štve jej, že často ani video nebylo v akci a arbitr rozhodl v neprospěch mužstva ze Stínadel.

"Samozřejmě že hlavně sleduji náš tým a pokud nás sudí třikrát poškodí v utkání se Spartou a následně také penaltou na Slavii, o které většina odborníků prohlásila, že neměla být, nedivím se reakci trenéra Hejkala, i když s takovými komentáři těsně po utkání nemohu souhlasit. Bohužel ani jedna z výše uvedených situací nebyla videem ani přezkoumávána," zlobí se v prohlášení Šedlbauer.

Do očí bijící však byly podle něj i situace z jiných zápasů uplynulého kola nejvyšší soutěže. "Gól Jablonce se Spartou a naprosto nehorázné poškození Liberce v Plzni jen potvrzují můj komentář. Výrok komise rozhodčích dal, mimo utkání v Plzni, opět rozhodčím za pravdu. Nejde mi o to jen trestat, ale bylo by na místě chyby přiznat, vyjasnit používání VAR a tím se podobným omylům vyvarovat v budoucnu. Přehlížení jen konzervuje současný stav," píše Šedlbauer.

Nezůstává jen u kritiky, ale hodlá podniknout i konkrétní kroky, jak by se dal celý problém, když ne odstranit, tak alespoň vylepšit. "Požádal jsem pana Svobodu, předsedu LFA, o svolaní vlastníků klubů k zaujetí jasného stanoviska k tomuto vývoji. Dále jsem navrhl na Ligovém grémiu LFA projednat s FAČRem nominaci rozhodčích na jednotlivá utkání komisí LFA a nikoli FAČRem," naznačuje možné řešení.

"Tento návrh byl zamítnut panem Chovancem se zdůvodněním, že to nelze podle pravidel UEFA, ale mám informace, že v Anglii i Německu to tak je, proto budu žádat LFA o prověření, zda je to možné. Chtěl bych jen ujistit naše fanoušky, že náš klub bude dál prosazovat férovost a budeme dále kritičtí k současnému vedení českého fotbalu v případě, že bude docházet k takto evidentním přehmatům a chybám," píše Šedlbauer.

"Podle mne se nic nezlepší bez zásadních změn ve vedení FAČR a to včetně personálních. I když je frustrace fanoušků velká, řešením není bojkot, ale naopak návštěva zápasů, selské posouzení dění na trávníku každým z nás a vyvolání společenského tlaku na zprůhlednění řízení českého fotbalu," dodává předseda představenstva FK Teplice.