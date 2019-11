Uhlídal Balea, na Letné pak přestál hrát. Pozice ve Spartě mladého Slováka trápí

Střídá dva světy. Spartu, v níž přestal hrát, a fotbalovou reprezentaci Slovenska, kde má mladý obránce jisté místo v základní sestavě. „Nechci se litovat, ale má situace ve Spartě mě trápí,“ řekl jedenadvacetiletý Dávid Hancko v rozhovoru pro server ProFutbal.sk před kvalifikačním duelem v Chorvatsku. Hancko na Letné hostuje z italské Fiorentiny do konce sezony.

Sparta stále hledá samu sebe, optimální složení obrany zvláště. Hostování na Letné zatím neprobíhá podle představ, s nimiž Dávid Hancko z Itálie přicházel.

Ve slovenské reprezentaci je pro českého kouče Pavla Hapala jasnou a prakticky jedinou volbou na místo levého obránce. Naopak v české lize nastoupil jen šestkrát a vstřelil jeden gól. Trenér Václav Jílek ho bere hlavně jako stopera, v polovině možných zápasů ho na hřiště vůbec neposlal.

Dávid Hancko během tréninku před utkáním 3. předkola Evropské ligy s Trabzonsporem.

Vlastimil Vacek, Právo

Spartě dal přitom mladý Slovák přednost před nabídkami z Itálie, Portugalska či Nizozemska.

Vegetování na lavičce ho samozřejmě trápí.

„Vyhráli jsme nad Karvinou vysoko 4:0, poprvé v životě jsem hrál na pravém stoperovi přes nohu. Myslím si, že po velmi dobrém výkonu jsme vyhráli s nulou. Odjel jsem do reprezentace a odehrál velmi těžký zápas s Walesem na Garetha Balea. Když se pak vrátíte do klubu a beze slova se ocitnete mimo sestavu, není jednoduché se s tím vypořádat," líčí Hancko paradoxní sled událostí.

Nelehké období musí překonat

Jílek teď spoléhá na čtyřku ve složení Sáček - Kaya - Lischka - Frýdek. A host z Itálie musí čekat.

„Vím, že když se mi zas bude osobně dařit a pravidelně hrát, tak i díky tomu, že jsem si prošel tímto složitým obdobím. Když chce být fotbalista nejlepší, musí překonat, když mu fotbalový život postaví do cesty nelehké období. Chválabohu, že jsem zdravý. Můžu bojovat o místo v klubu a být připraven pro reprezentaci. Věřím, že jde jen o určité období," nechce Hancko brečet.

Dávid Hancko ze Sparty v utkání s Baníkem Ostrava.

Vlastimil Vacek, Právo

Samozřejmě dostal otázku, zda s odstupem času nelituje, že si k hostování vybral právě Spartu.

„Ne. Ale ve fotbale člověk nikdy nemůže dopředu říci, který krok je nejsprávnější. Pokud bychom hráli o špici v Česku, působili v pohárové Evropě a já bych hrával každý zápas, budu jásat, jaký fantastický krok jsem udělal," přemítá.

V reprezentaci přelomový rok

Hancko ujišťuje, že pokud jde o osobní přístup, je nastaven na maximum. „Rozumím trenérovi, že chce mít v sestavě praváka i leváka. Bohužel, rozhodl se pro jiné hráče, ale já to plně respektuji. Navíc, když se klubu daří sbírat body, obrana se často nemění. Spoluhráčům přeji, mám prostor ukázat se v trénincích, které si užívám a cítím se na nich dobře. Věřím, že přijde šance i pro mě," doufá Hancko.

Loni v říjnu debutoval ve slovenské reprezentaci proti Česku v Lize národů. Naskočil na deset minut, od té doby hraje absolutně pravidelně.

Slovák David Hancko (vlevo) a český útočník Martin Doležal během utkání Ligy národů v Edenu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Mám více než deset startů a s výjimkou debutu plnou minutáž, včetně celé kvalifikace, na jejímž konci se dokonce bavíme o postupu na evropský turnaj. Vnímám to jako odměnu za tvrdou práci. Mám jen jedenadvacet let, nic krásnějšího jsem si nemohl přát. Byl to pro mě osobně přelomový rok," pochvaluje si.

Sparta má na Hancka drahou opci 5 milionů eur (asi 129 milionů korun). Těžko by ji zaplatila za hráče, který pravidelně nenastupuje...