Sparta - Budějovice 3:3 Pokažené narozeniny s přestřelkou. Letenský oslavenec si s nováčkem neporadil

Jihočeši se v poslední době rozjeli a před zápasem ztráceli na Spartu už jen dva body. Letenští do výročního duelu nasadili Mandjecka, naopak na lavičce zůstali Hašek či Krejčí, který se rozstřílel v reprezentaci do 21 let.

Právě přes Kamerunce se Budějovičtí dostal k rychlému překvapivému úderu. S příliš velkým rizikem hrající Mandjeck se nechal při rozehrávce obrat o míč, Jihočeši přešli do rychlého brejku a Schranz po kombinaci s Mršičem pohodlně skóroval do odkryté branky.

Jako by se Schranz pomstil za krátkou epizodu, během níž se na Letné neprosadil. Gól jí dal již v prvním vzájemném podzimním duelu při remíze 2:2.

Sparta mohla brzy srovnat, při Kangově tutovce se však zaskvěl veterán v brance Drobný. Míč do sítě pak po srážce se spoluhráčem Kozákem a soupeřem Čoličem dostal do sítě mladý Hložek, po několikaminutovém přezkoumání u videa však gól kvůli hraní rukou neplatil.

Domácí se tak vyrovnání dočkali až z penalty, kterou jim stažením Kozáka lacino daroval Novák. Kanga si poradil a pokutový kop proměnil. Dynamo se ovšem nenechalo vykolejit a brzy znovu vedlo. Čolič po Mandjeckově faulu nachytal Heču z přímého kopu, který poslal k opačné tyči, než letenský brankář čekal.

Narozeninovou party tak museli přijít zachraňovat náhradníci. Plavšič byl na trávníku necelou minutu, když se před vápnem opřel do míče a bombou nedal Drobnému šanci.

Sparťané cítili, že slavit by se mělo vítězstvím. Hložek trefil tyč, Kayovu hlavičku vytěsnil Drobný na roh. Právě turecký stoper pak spáchal neuvěřitelnou minelu. Hostující brankář vykopl míč, Kaya ho hrudí přiťukl do běhu Ledeckému a útočník sólo proměnil.

Příběh však ještě nebyl u konce. Deset minut před koncem další střídající hráč Tetteh po Trávníkově centru vyrovnal. V nastavení se u videa zkoumala další penalta pro Spartu, ale nekopala se. Krejčí pak měl na kopačce vítězný gól, ale z dorážky branku minul.