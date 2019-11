Jílek sáhl do sestavy a nasazením nového muže nahrál soupeři

📺 HEČA | „Budějovice sice hrály v bloku zalezlé na své půlce, ale naším malým pohybem jsme je nedokázali dostatečně roztrhat. Dostali jsme dva góly z našich chyb a bohužel je to to, co nás pořád sráží.“



Pozápasový rozhovor s Milanem Hečou. #acsparta



➡️ https://t.co/ejYekYQ1wk pic.twitter.com/Sn9WFMYvRW