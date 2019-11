Takács jako Souček, chválil kouč Slavie Trpišovský

„Dostal jsem podobné úkoly, jako mívá Tomáš. Bylo to docela těžké, ale doufám, že jsem nezklamal," uvedl fotbalista, který do Slavie přišel jako stoper. „Nedokážu říct, kde mi to sedí lépe. Někdy tam, jindy tam. Je mi to skoro jedno," prohlásil třiadvacetiletý dlouhán.

S remízou v Olomouci stejně jako jeho spoluhráči spokojen nebyl. „Ve druhé půli, ač v deseti, jsme si vypracovali dost příležitostí, abychom skórovali. O přestávce jsme si v kabině řekli, že do toho vlítneme a vyhrajeme. Trochu jsme tomu přizpůsobili taktiku, hráli výborně, měli šance a o to víc mrzí, že jsme se neprosadili střelecky. Mohli jsme z nich určitě něco vytěžit. Olomouc jsme naopak prakticky k ničemu nepustili. Jen na konci měli nepříjemný závar," věděl Takács a byl si vědom i toho, že sám dvě velké šance neproměnil.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský po utkání v Olomouci

O2 TV Sport

Nejprve netrefil bránu a později ho vychytal gólman Aleš Mandous. „Placírka v první půli... Těžko říct, mohl jsem to hrát na jeden, dva doteky. Měl jsem dost času. Hlavička ve druhé, ta byla stoprocentní. Kdyby vyšla, odvezli bychom si tři body. Škoda," litoval.

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský ho ale za to nezatracoval a za výkon hráče naopak pochválil. „Byl skvělý. Nevybavuji si, že by měl nějakou slabší chvilku. Vyhrál spoustu osobních soubojů. A hlavně, s ohledem na to, že nějakou dobu netrénoval, překvapil i kondicí. Součka plnohodnotně nahradil v soubojích i rozehrávce. Jen ten gól chyběl," prohlásil trenér Pražanů.