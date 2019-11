Host z Edenu pod Ještědem pálí! Návrat do Slavie neřeším, říká útočník

„Styl Slovanu mi sedí, jsem tu šťastný. Pravidelně nastupuju, mám důvěru trenéra Hoftycha, dávám góly. Co víc si můžu přát," raduje se Musa, který se naposledy trefil v sobotu proti Zlínu (výhra 5:0).

K Nise dorazil v zimě z Edenu, kde by jeho využití bylo minimální. Cílem hostování je, aby se obouchal v české lize a výkonnostně rostl. Po pomalejším rozjezdu letí nahoru. Stejně tak celé mužstvo Slovanu.

Liberecký Petar Musa z Liberce se raduje ze vstřelené branky

Vít Černý, ČTK

„Nikdy jsem nezalitoval, že jsem do Liberce šel. Věřil jsem, že se tady prosadím. Každý hráč v novém týmu potřebuje čas," říká 21letý útočník. Ani on sám však nečekal, že se tak rozstřílí. Sedm gólů je pro začínajícího borce víc než solidní bilance.

„Jsem moc spokojený, že mi tam góly padají. Už jsem kolem sebe zaslechl, že desítka je blízko. Já si ale žádnou gólovou metu nedávám. Prostě se budu snažit dál hrát co nejlíp, abych pomohl Slovanu," podotýká Musa.

Na severu Čech by měl zůstat do konce sezony, poté se vrátí do Slavie. A pokusí se zabojovat o místo v nadupaném kádru tuzemského mistra.

„Slavii pochopitelně sleduju, viděl jsem všechny její zápasy v Lize mistrů. Ukazuje, že je velké mužstvo, má obrovskou kvalitu. Je ale strašně brzy přemýšlet o tom, jestli po návratu dostanu šanci, jestli se ve Slavii chytnu. Neřeším, co bude v létě. Nemůžu vědět, co bude za sedm měsíců. Ve Slavii je navíc jiný trenér, těžko teď soudit. Nechávám to osudu," uvádí Musa, který si v uplynulé týdnu poprvé zahrál za chorvatskou reprezentační jednadvacítku.

V obou kvalifikačních zápasech nastoupil od začátku (v Litvě výhra 1:0, s Českem porážka 1:2). „Chorvatský dres jsem oblékl po čtyřech letech, dřív jsem hrával za mládežnické reprezentace. Hrát za svoji zemi je pro mě nejvíc. Škoda porážky s Českem. Vedli jsme, soupeř dvěma góly výsledek otočil. Stál jsem proti spoluhráči z Liberce Matěji Chalušovi, po utkání měl bohužel mnohem lepší náladu on," dodává Musa.