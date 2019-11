Sparta se poprvé v plném složení objeví v zimní Tipsport lize

Fotbalisté pražské Sparty se zúčastní 23. ročníku zimní Tipsport ligy, která se odehraje v lednu. Ve skupině B v Mladé Boleslavi narazí na domácí tým, Hradec Králové a Varnsdorf. Letenští vstoupí s áčkem do turnaje vůbec poprvé v jeho historii. Před 21 lety do něj nasadili béčko, které skončilo předposlední. Slavia či Plzeň účast odmítly.

Pořadatelé lákali Spartu dlouho, až letos ji pro lednový turnaj získali.

„Z její účasti máme velkou radost. Náš titulární sponzor je generálním partnerem Sparty, proto cítila, že by se měla zúčastnit. Náročnější spíš bylo, do které skupiny ji umístit, aby vše vyhovovalo jí i bezpečnostním opatřením," vysvětluje ředitel turnaje Aleš Kolář, proč budou Letenští hrát v Mladé Boleslavi.

„Také bylo ve hře, že by Sparta využila svého centra na Strahově, jenže tam bude přes zimu probíhat rekonstrukce," dodává Kolář.

Nadstavba znovu na Maltě

Účastníci zimní ligy si rozdělí prémie 800 tisíc korun, vítězi připadne 160 tisíc. Po druhé bude nadstavbou Malta Cup, na středomořském ostrově si v teple zahrají Baník Ostrava, Zbrojovka Brno, Mladá Boleslav a Dunajská Streda.

„Zatím jsme vždy pochopili důvody Sparty, proč se turnaje neúčastnila. Jsou zvyklí veškerou přípravu směrovat na přírodní trávu, šlo o to je přesvědčit, aby šli i na umělku," vysvětluje Lubomír Ježek z vedení Tipsportu.

„Teď jsme se dokázali domluvit, do budoucna by snad mohla i na Maltu. Zatím má platný kontrakt na zimní soustředění ve Španělsku, kam pravidelně jezdí. My jsme nemohli se zápasy na Maltě termínové hnout, ale snad se tam brzy také objeví," dodává Ježek.