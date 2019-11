Chtělo to víc pohybu, ne bago, zlobí se po prohraném derby kouč Slovácka Svědík

„Pro nás je to v derby zlatá výhra, protože Slovácko má momentálně zřejmě kvalitnější tým než my. Však také mělo po většinu utkání mírnou převahu, ale my jsme hráli dobře zezadu. Taktika založená na rychlých brejcích nám vyšla," libuje si útočník Fastavu Tomáš Poznar, který vstřelil vedoucí gól a poté ještě přidal přihrávku kapitánovi Jiráčkovi na druhou branku. „Jsem strašně rád, že jsem skóroval v tak ostře sledovaném duelu, který je pro obě města mimořádně důležitý," usmívá se.

Střídat odcházel za stavu 2:0, ale pak si po snížení hradišťského mužstva prožil na lavičce pořádné nervy. „Samozřejmě že jsem měl trochu obavy, aby hosté nevyrovnali. Závěr zápasu byl hodně hektický, vždyť Pepa Hnaníček vyhlavičkoval míč z prázdné brány. Naštěstí pro nás všechno dobře dopadlo, tři body jsme nutně potřebovali," má Poznar jasno.

Trenér Zlína Jan Kameník si cení zodpovědného výkonu svého mužstva. „V defenzívě jsme si počínali s velkým přehledem, avšak v útoku to bylo trochu horší. Balon nám občas utíkal, ale přesto jsme dali dva góly. Zbytečně inkasovanou brankou jsme si utkání zdramatizovali, avšak díky obrovské obětavosti všech hráčů jsme závěrečný tlak Slovácka přestáli. Poslední minuty byly hodně emotivní, ale to k derby patří," ví dobře.

Kameníkův hradišťský kolega Martin Svědík si stýská, že jeho celek je poslední dobou málo efektivní. „Zbytečně si přihráváme v křídelních prostorech místo toho abychom postupovali přímočaře k soupeřově brance. Vytváříme si sice optickou převahu, ale nejdeme za gólem tak důsledně jako soupeř. Zlíňané chtěli vyhrát víc než my, dali do hry větší kus srdíčka," mrzí kouče Svědíka.

Má za to, že se jeho svěřenci po předchozích povedených zápasech trochu uspokojili. „Někteří si už myslí, že jsou fotbalisti. Chtělo to ovšem víc pohybu a ne bago," kárá svoje hráče.

Stoper hradišťského týmu Stanislav Hofmann připouští, že ze své druhé trefy v tomto prvoligovém ročníku nemá žádnou velkou radost. „Tu jsem měl jen chvíli na hřišti, když jsme se dostali na kontakt a mohli jsme ještě zabojovat o plichtu. Vyrovnat se nám ale už bohužel nepodařilo. Štve mě to o to víc, že jsme toho zlínským útočníkům až na pár momentů mnoho nedovolili. Třeba Wágnera jsme naprosto eliminovali. Tomáš Poznar ovšem ve vzdušných soubojích prokázal, že je výborným útočníkem," uznává zklamaný Hofmann.