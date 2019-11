Trápí nás koncovka, smutnil kouč Příbrami. Zápas jsme jasně kontrolovali, říkal střelec Sparty

Příbram po jedenácté nevyhrála a v tabulce je přikované k nebezpečným příčkám, hrozící sestupem nebo baráží... „My si to uvědomujeme, makáme, ale leží na nás deka. Nehrajeme špatně, vytvoříme si i šance, ale neproměníme je. Na Bohemce jsme měli čtyři proti Spartě minimálně tu mojí. Snažil jsem se hlavičkovat na bránu, míč jsem měl ale lépe umístit," zpytoval svědomí Miroslav Slepička, který poprvé po zranění nastoupil v základní sestavě.

Trenér domácích Roman Nádvorník přiznal, že Sparta vyhrála zaslouženě. „Hodně problémů nám dělal hlavně tandem Hanousek - Frýdek, po jejich akci dal také Hašek gól. My jsme měli dvě šance, bohužel jsme je nedali. Ve druhé půli jsme vysunuli obranu, tím vzadu vznikaly okénka, dvakrát nás podržel Kočí. Sparta byla v tomto utkání lepší," konstatoval. Jedenáct zápasů bez výhry ho trápí, nejvíc gólová impotence...

„Zlepšila se naše hra dozadu, ale paradoxně nás trápí koncovka. Hráči dřou, vytvoří si i šance, ale bohužel je nedáváme. To nás trápí, a na tom musíme zapracovat. Ztratili jsme hodně bodů, potřebujeme nějaké získat, abychom měli větší klid do zimní přípravy. Proti Spartě nám citelně chyběl na hrotu Škoda, který prodělal chřipku, Cmiljanovič je zraněný a Polidar nemohl hrát, protože už je hráčem Sparty," vypočítal Nádvorník.

Zahodili spoustu šancí

O jediný gól zápasu se postaral sparťanský záložník Martin Hašek. „Matěj Hanousek mi poslal perfektní přihrávku pod sebe, už jsem se jen soustředil, abych míč na těžkém terénu dobře trefil. Nechtěl jsem dát ránu, jen ho umístit, a to se povedlo," říkal spokojeně. Při troše štěstí si mohl připsat i hattrick.

„Při té gólové hlavičce z hranice šestnáctky tam zazlobil vpředu Benjamin Tetteh. Byl v ofsajdu, kdyby uhnul gólman by na míč stejně nedosáhl. V závěru jsem pálil pravačkou, ale míč šel nad bránu. Škoda, ale důležité jsou tři body. Mohli jsme mít větší klid, kdybychom přidali druhý gól, ale přiznám se, že o výsledek jsem se nebál, zápas jsme jasně kontrolovali," dodal.

Jílek: Bylo to nervózní až do konce

Kouč Sparty Václav Jílek řešil před zápasem problémy se stopery, čtyři mají zdravotní problémy. „Museli jsme volit čtvrtou variantu s Mandjeckem. Neměl tam moc práce, ale zvládl to v pohodě. Celé mužstvo hrálo v defenzívě dobře," pravil.

Po dvou remízách byl spokojený s vítězstvím: „V Příbrami se nehraje lehce, ale zápas jsme zvládli. Pro větší klid tomu chyběla druhá branka, kterou jsme nedokázali dát. Šance jsme na to měli, Tetteh hned několik, ale další gól mohl přidat Hašek a také další hráči byli ve slibných situacích. Bohužel druhou branku jsme nepřidali, takže to bylo trochu nervózní až do konce."