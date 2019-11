Buď na nás leží deka, nebo jsme nemohoucí, hledal příčinu příbramských nezdarů Slepička

Poprvé jste v této sezoně nastoupil v základní sestavě. Vzhledem k prohře ale určitě nejste úplně spokojený, že?

Základní sestava po tak dlouhé době je sice fajn, ale tentokrát jsem hrozně zklamaný. Se Spartou jsme měli bodovat, byla i k poražení. Přišli jsme o další body, které nám budou chybět. Už jsme jich hlavně doma poztráceli strašně moc a z venku nepřivezli žádný.

Řekl jste trenéru Nádvorníkovi, aby vás postavil od začátku?

Bavili jsme se o tom. Ve Spartě jsem kdysi hrál, měl jsem motivaci. Navíc Michal Škoda nebyl kvůli chřipce k dispozici. Varianta se mnou se tak i nabízela.

Příbram moc šancí neměla, jednu z největších jste hlavou neproměnil vy, co jste udělal špatně?

Chtěl jsem v první řadě trefit bránu, ale měl jsem míč ještě líp umístit k tyči. Je to škoda.

S jakou taktikou jste šli na Spartu?

Napadat vysoko, chodit do brejků, což se celkem dařilo, ale chybělo tomu přesné zakončení.

Příbram jedenáct zápasů v řadě nevyhrála, začátek podzimu byl ale velmi dobrý. Čím si tu současnou bodovou bídu vysvětlujete?

Těžko říct... Musíme jít vítězství víc naproti, ještě víc pracovat a snad se k nám přikloní i štěstíčko, které při spoustě šancí chybí. Nehrajeme špatně, ale zakončení je mizerné.

Na Bohemians jste měli minimálně tři šance, se Spartou dvě. V čem je problém při zakončení?

Bohužel je to tak. Ani proti Spartě jsme nehráli špatně. Nevím, čím to je. Buď na nás leží deka, nebo je to naše nemohoucnost. Jedno z toho..