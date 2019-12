Klokani se zlobí, měli prý kopat penaltu! Vtipný je, že sudí u videa mi řekl, že by ji písknul, nechápe Havel

Situaci, která se odehrála ve druhém poločase, sice hlavní arbitr Ondřej Cieslar konzultoval s videorozhodčím Petrem Ardeleanem. Po chvíli, aniž by se šel podívat na monitor u postranní čáry, dal pokyn ke hře. Což Havel nechápe, a navrch přidává perličku. Videorozhodčí mu údajně po utkání sdělil, že by penaltu odpískal!

„Nechci moc brečet, hlavní rozhodčí se takhle rozhodl. Z mého pohledu to byl jasný faul. Je vtipný, že jsem potkal sudího u videa. Řekl mi, že podle něj to byla spíš penalta. A hlavní se na souboj ani nešel podívat," kroutil hlavou Havel, který je u Botiče na hostování z Plzně.

Pokud se opravdu všechno odehrálo tak, jak popisuje Havel, jde o vážné selhání komunikace mezi hlavním arbitrem a videorozhodčím. Jestli se Ardeleanu klonil k pokutovému kopu, měl vyzvat Cieslara, aby šel souboj zhlédnout na monitoru. Pokud však Cieslara upozornil, pochybil významně hlavní sudí.

„Na půlce by to mohl být faul, nevím, proč ne v šestnáctce. Chápu, že sudí na hřišti to v první chvíli nemusel vidět, ale k dispozici byl přece VAR," uvedl trenér Bohemians 1905 Luděk Klusáček. Penalty se dožadoval také Baník. Poté, co se po závaru v šestnáctce Pražanů otřel míč o ruku Petra Hronka. Ani tady Cieslar neshledal porušení pravidel.