Trenér gólmanů vykolejil Součka. Chycená penalta je i jeho zásluha, ale nebylo nám to nic platné, říká Nguyen

Byl to kuriozní moment. Když se tahoun Slavie Tomáš Souček chystal v Liberci za stavu 2:0 v závěru první půle na penaltu, za brankou Filipa Nguyena se zjevil trenér gólmanů Marek Čech a něco svému hráči rychle poradil. Sudí Miroslav Zelinka to zmerčil, foukl do píšťalky a ihned asistentovi udělil žlutou kartu. Souček následně pokutový kop neproměnil. Jeho střelu do středu branky Nguyen vyrazil, sešívaní U Nisy přesto triumfovali 3:0.

„Trochu jsem koukal, co tam dělá. Před zápasem jsme se bavili, že bude na tribuně a najednou byl u mě za bránou... On je asi všude," řekl Filip Nguyen. Při exekuci sice naznačil pohyb, nakonec zůstal stát a pokutový kop vyrazil.

„Je to i o štěstí. Mára Čech mi poradil, že Souček to kope hodně doprostřed, ať zůstanu stát co nejdéle. Pomohlo to, z půlky je to jeho zásluha, ale nakonec to bylo stejně k ničemu," poznamenal Nguyen po vysoké prohře 0:3.

„Poradil jsem mu, aby se nebál stát. Neznám gólmana, který chce na penaltu zůstat stát. Jen jsem mu dodal odvahu, aby se toho nebál," dovysvětlil pro O2 Sport Marek Čech, jenž si za opuštění technické zóny vysloužil napomenutí.

„S tím jsem do toho i šel, že kartu určitě dostanu, když mě tam rozhodčí uvidí. Na druhou stranu myslím, že to věci prospělo. Minimálně byl střelec rozhozený. Nakonec to chytil, takže to asi padlo na úrodnou půdu," doplnil asistent libereckého kouče Pavla Hoftycha.

„Doufal jsem, že by nás chycená penalta mohla nastartovat. Ale gól jsme nedali, nějaké šance jsem sice měli, ale využít jsme je nedokázali," litoval Nguyen.

Tomáš Souček tak zahodil v této sezoně již třetí pokutový kop a stal se teprve druhým hráčem v historii samostatné české ligy, jemuž se to „povedlo". Tím prvním byl Michal Bílek v sezoně 1993/1994, toho času hráč Žižkova. Poprvé v tomto ročníku Souček selhal v Karviné ve 4. kole, podruhé v 15. s Ostravou a „hattrick" završil pod Ještědem. Celkem zahrával sedm penalt.

„Po zápase mi říkal, že za stavu 2:0 už na penaltu nikdy nepůjde, protože je to podruhé, kdy nedal, když jsme vedli 2:0. Ale ty důležité zase dává," řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský. Stratéga sešívaných překvapilo, že k penaltové značce Souček nepustil kapitána Milana Škodu, který desítku proměnil už v minulém kole v Karviné.

„Škoda, že Suk nepustil na penaltu Škodu, který hrál dobře a měl už dva body. Máme určené pořadí a nerad to měním. Kdyby to bylo 0:0, Suk by šel určitě. Ale za stavu 2:0 ve chvíli, kdy Suk nehrál úplně dobře, naopak Škoďák výborně, to pro mě bylo trochu překvapení," přiznal Trpišovský. „Den před zápasem je na tréninku nedával, takže to chtěl asi zlomit, což se mu nepovedlo. Ale důležité dal a dal jich v součtu s minulou sezonou spoustu," uzavřel Trpišovský. Mrzet to nakonec úřadující mistry nemuselo. U Nisy vyhráli i tak s přehledem 3:0 a v tabulce si pojistili první místo.