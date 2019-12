Nezvládli jsme to. Slovácko nás potrestalo, mrzí plzeňského kouče Vrbu

„Zápas jsme bohužel nezvládli. Body jsme ztratili především kvůli nedostatku důslednosti a důrazu. Slovácko nás za to potrestalo," hodnotí další nepovedené venkovní střetnutí zklamaný kouč Viktorie Pavel Vrba. Utkání se však podle něj muselo fanouškům líbit. „Byl to zajímavý duel. Oba týmy myslely hlavně na ofenzívu a chtěly vyhrát. Domácí byli produktivnější než my," uznává.

Hradišťské mužstvo předčilo Plzeň agresivitou. „Slovácko má několik šikovných ofenzivních fotbalistů. Útok podporují krajní obránci. Obě branky jsme inkasovali po soupeřově bleskovém přenesení hry. První gól byl moc hezký, před druhým jsme byli málo důslední při atakování protihráčů," tvrdí Vrba.

Zleva Adam Hloušek z Plzně a Petr Reinberk ze Slovácka.

Dalibor Glück, ČTK

Mrzí ho, že jeho celek dostává poslední dobou příliš gólů. „Na rozdíl od minulosti, kdy nám bylo občas vyčítáno, že venku bráníme jednobrankové vedení, si teď počínáme na cizích stadionech mnohem aktivněji. Nejsme ovšem v defenzívě tak týmoví jako dřív. Domácí mužstva toho využívají. Je ale pravda, že tým, který myslí v tabulce vysoko, by takové góly, jaké jsme inkasovali na Slovácku, dostávat neměl," přemítá plzeňský trenér.

Příliš do řeči nebylo po prohraném duelu ani obránci Viktorie Radimu Řezníkovi. „Nemáme ani bod, to je hodně špatně," ulevil si. I on viděl, že Moravané předčili jeho tým v agresivitě. „Nedali nám moc prostoru pracovat s balonem. Nedostali jsme se k většině odražených míčů. A vytvořili jsme si málo vyložených šancí," nachází hlavní příčiny nečekané porážky.

Ví, že dohonit prvoligového lídra z Edenu už bude takřka nemožné. „Já nikdy nic nevzdávám. Ale realita je asi taková," připouští, že se Plzeňští budou muset na jaře soustředit především na uhájení druhé příčky.

Michael Krmenčík z Plzně a Stanislav Hofmann (vzadu) ze Slovácka.

Dalibor Glück, ČTK

Na podzim je však čeká ještě jeden zápas. „Teplice musíme za týden doma rozhodně porazit, abychom si před zimní pauzou aspoň trochu vylepšili náladu," předsevzal si Řezník.