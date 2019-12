Egoista Kanga dohonil Komličenka s Krmenčíkem. Nechá si ho Sparta?

Půjdeme dál s Kangou, nebo bez něj? Zásadní otázka, kterou bude muset fotbalová Sparta, a především její sportovní ředitel Tomáš Rosický, rozetnout již v zimě. Záložníkovi z Gabonu končí na Letné v létě smlouva, takže pokud by ji neprodloužil, jistý zisk skýtá jen jeho prodej v nejbližším přestupním období. „Zatím nedokážu říct, jaká bude jeho budoucnost,“ avizuje trenér Václav Jílek.

Šlape na paty renomovaným útočníkům. A nejen to. Guélor Kanga se zapojil do divoké přestřelky s Mladou Boleslaví (5:2) jednou trefou a s deseti góly se v čele ligové tabulky střelců vyrovnal Komličenkovi (Mladá Boleslav) i Krmenčíkovi (Plzeň). A když přidá čtyři asistence, je vůbec nejproduktivnějším hráčem soutěže.

Jenže Afričan je velký svéráz, a tak se stále nad jeho dalším působením ve Spartě vznáší velký otazník.

🔟 Kangův desátý ligový gól v sezoně! #acsparta pic.twitter.com/E2SwFZ12gG — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 8. prosince 2019

Zůstane, nebo odejde? A pokud ano, tak kdy...?

„O Kangovi se bavíme s Tomášem Rosickým. Zatím nedokážu říct nic konkrétního," předesílá kouč Václav Jílek.

Kanga je každopádně muž několika tváří.

Došlo na důrazný pohovor

„Trochu nám kazí hru ve smyslu laciných ztrát a inkasovaných gólů. Na druhou stranu je však rozdílovým hráčem. Proti Boleslavi podal vyvážený výkon, dopředu i směrem do defenzivy. Teď nedokážu říct, jak to s ním do budoucna vypadá," říká Jílek.

Sám vlastně nikdy předem neví, jak se Afričan na hřišti představí.

„Je hrozně osobitý, na hřišti v dobrém slova smyslu egoistický. Chce si vzít všechny míče, všechny akce rozehrávat, což je někdy na škodu. S Boleslaví měl taky dvě nebezpečné ztráty, které pak dávají šanci soupeři. Člověk je vždy v očekávání..." líčí kouč.

Často musí být na Kangu přísný.

„Po utkání s Budějovicemi jsem s ním měl docela důrazný pohovor. Jeho návrat zpátky při prvním gólu soupeře byl trestuhodný! Vzal si to k srdci, pracuje teď pro mužstvo mnohem lépe," poukazuje Jílek.

Zásadní otázka tak nadále zní: S Kangou, nebo bez něj...?