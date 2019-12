Pět bodů za Plzní. A dál? Druhé místo musí být jednoznačně cíl Sparty, ujišťuje Jílek

Žádné oslavy nejsou na místě. Bodů už poztráceli až běda.

„Posun v tabulce pro nás byl velkou motivací. Máme třetí místo, ale s takovým odstupem na Slavii a stále s poměrně velkým na Plzeň. Tím pádem spokojenost není," potvrzuje trenér Václav Jílek.

📺 JÍLEK | „Věřil jsem, že budeme schopní utkání zvládnout a myslím, že je to o to cennější vítězství. Ukázali jsme náš charakter v těžké situaci, kdy jsme ztratili dvoubrankové vedení."



Trenér Václav Jílek po výhře nad Boleslaví.



„Sezonu musíme hodnotit komplexně. Taková světlejší chvilka v jejím průběhu. Pomalu se zlepšujeme a šplháme nahoru," dodává kouč.

Mužstvo si pochopitelně nechtělo nechat třetí příčku v přímém souboji ujít.

„Měli jsme v hlavách a před zápasem si zmiňovali, že když zápas zvládneme, budeme třetí. Šli jsme si za tím," líčí obránce Michal Sáček, který s bilancí jednoho krásného gólu a jedné asistence patřil k hrdinům duelu.

Liga je obrovsky vyrovnaná

Kouč je s ním zajedno. „Moc nám záleželo, abychom utkání zvládli. Tentokrát se hrálo poměrně o dost. Měli jsme zápas postavený jako boj o třetí místo. Myslím, že i kluci k němu tak přistoupili. Liga je obrovsky vyrovnaná až do osmého místa," uvědomuje si Jílek.

Do kompletního hodnocení podzimu zbývá už jen další prestižní duel na Baníku.

„Výhra nad Boleslaví nám pomůže psychicky. Teď pojedeme do Ostravy s dobrým výsledkem. A taky tam pojedeme vyhrát," slibuje Sáček.

Podstatnější je, že Sparta zase může aspoň pošilhávat po Viktorii, která padla na Slovácku.

Náskok Viktorie ještě není rozhodující

„Já bych neřekl pošilhávat. Druhé místo musí být jednoznačně náš cíl!" zdůrazňuje Jílek.

Uvědomuje si, že pětibodová ztráta je stále poměrně velká. Porce zápasů do konce ligy je však na druhou stranu také slušná.

„Plzeň máme doma, bude hrát těžký zápas na Slavii, stejně jako my. Zápasů je hodně a pět bodů neberu jako rozhodující náskok. Jsem rád, že jsme momentálně její náskok zmenšili, ale všichni víme, že Plzeň bude hrát doma (s Teplicemi), my jedeme na Baník. Jestli chceme mít na jaře slušnou výchozí pozici, tak by bylo potřeba, abychom minimálně stejný bodový rozestup udrželi," má trenér Sparty jasno.