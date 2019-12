Tři výjimečné klenoty mohou Slavii zajistit miliardu! Nablýskaná scéna Ligy mistrů zvedla ceny hráčů

Ještě jeden zápas, a pak dovolená! Fotbalisté Slavie po náloži jednatřiceti utkání v průběhu podzimu rádi vyrazí na dovolenou. Řada z hráčů kádru úřadujícího šampiona bude sice odpočívat fyzicky, ale vypustit myšlenky na fotbal do startu zimní přípravy pro ně bude zcela nemožné. Čekají je totiž jednání o budoucnosti. Po parádních představeních v Lize mistrů kolem řady borců z Trpišovského družiny krouží zástupci zahraničních klubů.

Tomáš Souček slaví svou trefu do sítě Dortmundu

Setrvání kapitána Tomáše Součka je prakticky vyloučené. „Pokud jej budeme držet dál, výkonnostně se neposune. Pomohl nám, jak to šlo. Měli bychom mu dát zelenou k přestupu, byť zatím nepanuje v daném směru shoda," prozrazuje zdroj z klubu.

Rovněž čtyřiadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu je odchodu nakloněn. Slavii totiž v průběhu jara čekají jen zápasy v ligové soutěži, na evropské scéně se neukáže. A čekat šest měsíců na kontinentální šampionát by představovalo s ohledem na aktuální nabídky zbytečný hazard. „Fotbal je v tomhle nevyzpytatelný. Zítra se něco naskytnout může, následně se deset let nemusí objevit nic," uvedl Souček po posledním utkání skupiny F v Dortmundu.

V létě za něj z Ruska přistála v Edenu nabídka na půl miliardy, během podzimu na ceně rozhodně neztratil. Spíše naopak. Zájemci jsou v Rusku, Německu i Anglii, kam by Souček tuze rád.

V kurzu je i Kolář

Famózní výkony v nejprestižnější klubové soutěži vystřelily do závratných výšin cenu brankáře Ondřeje Koláře. Borec, který vychytal čisté konto v Barceloně, a fantastickými zákroky přiváděl k šílenství Messiho, Suáreze, Lukaka, Reuse i další světové hvězdy, je v hledáčku francouzského Nice.

Hlásí se přitom i další zájemci. Budou však muset sáhnout hluboko do kapsy. Boss sešívaných Jaroslav Tvrdík nijak netají, že za služby Koláře požaduje 400 milionů korun. Podle odborného serveru transfermark.de cena muže pocházejícího z Liberce během podzimu při duelech v Lize mistrů vyletěla o 500 procent a činí něco málo přes pět milionů eur, což by korespondovalo s nabídkou francouzského Nice.

AS Řím loví Olayinku

Třetím klenotem ve výjimečné kolekci slávistických přestupových hvězd je Peter Olayinka. Čtyřiadvacetileté křídlo z Nigérie koupila Slavia před osmnácti měsíci za osmdesát milionů korun. Nyní může klidně požadovat dvojnásobek.

Do zástupu uchazečů o služby borce, který výkony v Lize mistrů dramaticky převyšoval předváděnou hru z domácí scény, se po francouzských a anglických klubech podle zákulisních informací razantně přihlásil AS Řím. Pokud bude ochotný vyhovět požadavkům Pražanů, klidně se rodák z Ibadanu může na jaře prohánět po trávnících Apeninského poloostrova v dresu pátého celku italské nejvyšší soutěže.

Penaltový zákrok. Peter Olayinka ze Slavie Praha a Stefan de Vrij z Interu Milán během utkání základní skupiny Ligy mistrů.

Vlastimil Vacek, Právo

Ternem pro Slavii mohou být přitom i další hráči. Záložník Petr Ševčík zaujal už v průběhu jara při soubojích čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea, kterou na jejím hřišti pokořil dvěma góly. S trochou štěstí mohl tehdy slavit i hattrick, jímž by dost možná položil základ ke zborcení křehké defenzivy pozdějšího vítěze Evropské ligy. Trenér londýnského celku Sarri byl tehdy ze Součka paf. A úžasem oněměly i mnozí pozorovatelé při představeních pětadvacetiletého rodáka z Jeseníků v podzimní fázi Ligy mistrů.

Borec s nevyčerpatelným fyzickým fondem, který si třeba při působení v Liberci po tréninkových dávkách trenéra Trpišovského ještě přidával v podobě výjezdů na horském kole po Jizerkách, je silně fixovaný na rodinu. Když měl trable v osobním životě, negativně se to promítalo do jeho rozpoložení. Starosti vyřešil a na trávníku září. Zatímco na konci minulé sezony byla jeho cena podle odborného serveru transfermarkt.de milion eur, tedy přes pětadvacet milionů korun, nyní je Ševčíkova hodnota dvojnásobná!

Slávista Petr Ševčík (vpředu) se spoluhráčem Tomášem Součkem po trefě na 2:0 proti Teplicím.

Vlastimil Vacek, Právo

Pokud v kancelářích klubového vedení přistane zajímavá nabídka na obránce Vladimíra Coufala či Jana Bořila, bossové Slavie zřejmě váhat nebudou. Krajním zadákům klubu z Edenu je sedmadvacet, respektive osmadvacet. Na přestup do zahraničí mají ideální čas. S ohledem na parádní výkony v konfrontaci s nejlepšími útočníky světa se navíc stali výborným obchodním artiklem. V průběhu jara jejich cena při absenci na evropské klubové scéně půjde spíše dolů.

Vladimír Coufal ze Slavie po vítězství v derby.

Vlastimil Vacek, Právo

A nebýt smolného zranění v podobě přetržených křížových vazů v koleni, velmi pravděpodobně by zástupci evropských klubů „hladově kroužili" i kolem středního obránce Davida Hovorky. Jeho výkony v duelech Ligy mistrů byly výjimečné, jako je on sám. Ovšem nyní jej čeká podruhé v kariéře těžký boj o návrat.

Co bude se Škodou?

Nejistý je rovněž osud útočníka Milana Škody. Třiatřicetiletý mazák je v Edenu od ledna 2012. Zažil v klubu bídu, která předcházela nynějšímu času hojnosti. Jenže v průběhu podzimu dostával jen málo šancí, ve vysněné Lize mistrů většinou seděl jen na lavičce náhradníků a nasazování mladšího kolegy, v Edenu navíc jen hostujícího, nesl nelibě.

Základní sestavy mezi klubovou šlechtou Evropy se dočkal až při posledním duelu v Dortmundu. Láká jej cesta do americké MLS, zájemci jsou i z exotických krajin, kde by si přišel na slušné peníze. Současně je však Škoda pouhých osm tref od vstupu do Klubu ligových kanonýrů, což je meta, která jej výrazně láká.

Je nepravděpodobné, že by Slavia současný kádr rozprášila a pustila do zahraničí šest mužů základní sestavy. Sportovní manažer Nezmar s Trpišovského realizačním týmem nechtějí zahodit ambice o úspěchu na mezinárodním poli. Nicméně přebujelý rozpočet je třeba naplnit. A kdy jindy, když ne po parádních výkonech v Lize mistrů, nejnablýskanější scéně fotbalové Evropy?!