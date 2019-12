Dneska by nás porazili i žáci, zlobil se příbramský kapitán Rezek

„Můžeme si za to sami. Nejdeme do zápasu s cílem ho vyhrát, ale jen si zahrát, proto jsme dole. Nedaří se nám vůbec nic. V každém zápase dostáváme laciné branky a sami zahodíme i velké šance. Dneska kdyby sem přijeli žáci ze Starého Města, tak nám dají také tři góly a porazili nás. Zimní přestávka pro nás bude smutná, ale každý si musí uvědomit, co dělá a co musí dělat. Problém není v trenérovi, ale v nás, neplníme, co si řekneme. Rozhodně nic nesmíme vzdát, to by bylo špatné. Každý musí začít u sebe a na jaře se porveme o záchranu," zlobil se příbramský kapitán Jan Rezek.

„Vstup do zápasu byl strašný, zase jsme dělali individuální chyby. Zápas zlomila penalta, ale pokud tohle sudí pískl, měl před tím nařídit penaltu po faulu na Nového, který byl už před obráncem. Bohužel nedáváme ani góly. V zimě někteří hráči odejdou, protože na ligu nemají, ale nějaké musíme přivést. Chceme se zachránit a minimálně bojovat v baráží," pravil kouč Příbrami Roman Nádvorník, který má dál důvěru vedení.

Fotbalista Slovácka Jan Navrátil (vlevo)a Martin Zeman z Příbrami (vpravo) v sobuji o míč

Miroslav Chaloupka, ČTK

Krásné Vánoce na Slovácku

Hosté ze Slovácka odjížděli z Příbrami maximálně spokojení. „Budou to krásné Vánoce, dnes máme rozlučku, a pak volno. V Příbrami to začalo snově, po čtvrt hodině 3:0 pro nás. Já jsem si takový první poločas vysnil. Nenaplnilo se, že po dobrém výsledku máme problémy se soupeři z nižších pater tabulky, naopak jsme výhru nad Plzní potvrdili. My jsme si nedávali před sezonou žádný konkrétní bodový cíl, ale tohle je víc, než kdo od nás mohl čekat," liboval si Jan Kalabiška, který asistoval u čtvrté branky hostí.

Spokojený s hrou i výsledkem byl i kouč Slovácka Martin Svědík. „Dobře jsme vstoupili do zápasu, dva centry do šestnáctky a dva góly. Pak jsme dali branku z penalty a zápas až na výjimky kontrolovali. S hráči a jejich přístupem jsem byl vcelku spokojený. Je pravda, že po podzimu máme hodně bodů, ale mohlo jich být víc, kdybychom neztratili doma s Českými Budějovicemi, Mladou Boleslaví, Teplicemi a Jabloncem. Víc bodů jsme mohli přivézt i z venku. Na jaře se budeme chtít dostat co nejdál v poháru a co nejvýš se udržet v lize," konstatoval.