Deset remíz je příliš. Týmu chybí emoce a potřebuje okysličit, tvrdí olomoucký trenér Látal

„Jsem hodně zklamaný. Měli jsme to rozehrané na tři body, ale dětinsky jsme o dva přišli," zlobil se kouč Pražanů Luděk Klusáček. Jeho kritika však spíše než na gólmana směřovala na Jakuba Podaného, který na Le Gianga poslal míč z autového vhazovaní. „Neměl mu míč vůbec vracet. Tak zkušený hráč nemůže soupeři takovou šanci nabídnout. Bylo to do Silvestra," láteřil. „Zádrhel byl v komunikaci. Říkal jsem Kubovi, aby mi balón nedával. Jenže, nějak jsme si nerozuměli, a bylo zle. Chyba jde však hlavně za mnou. Měl jsem to jednoduše odkopnout do autu," sypal si popel na hlavu Patrik Le Giang.

Hloupý kiks podle něj i Klusáčka jeho tým srazil a Sigmu naopak posadil na koně. „Ihned vyrostla a dostala nás pod tlak. Klidně mohla vyhrát 4:1. Odolali jsme jen s obrovským štěstím, a tak bod musíme brát. Dělba bodů je spravedlivá," uznal lodivod Klokanů.

Ztracených bodů litoval i domácí trenér Radoslav Látal. „První poločas jsme prospali. Vůbec jsme se nedostali do hry. Na trávníků byla spousta hráčů, především ti starší, kteří si dělali, co chtěli. Neplnili úkoly, nechtělo se jim vracet," nechápal Látal.

Zlepšení podle něj přišlo až po bouřce v kabině. „Přeskupili jsme i řady, začali hrát na čtyři zadáky a dostali jsme soupeře pod tlak. Vyrovnali jsme sice šťastně, ale pak jsme měli několik tutovek, bohužel, v zakončení jsme byli bez kvality," měl jasno olomoucký lodivod.

Z desátého místa a zisku 25 bodů radost nemá. „Prohráli jsme sice jen pětkrát, ale deset remíz je příliš. Po těch bodů moc nepřibývá. Měli jsme jich mít minimálně sedmadvacet. Problém je v tom, že mužstvu chybí emoce. Postrádám vůdce. Kdybych měl třeba takového Zavadila, který by ostatní seřval, usměrnil, měli bychom o pět bodů víc a byli v klidu. A chybí nám i hrotový útočník. Přál bych si v zimě mužstvo okysličit," prohlásil Látal.

Luděk Klusáček diriguje hráče Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

Hořkost z podzimního účtování cítil i Klusáček. Třinácté místo a 20 bodů je pro něj málo. „Naším cílem je, rvát se o střední skupinu. Jenže ta nám utíká. Spokojený nejsem," dodal.