Zklamaní byli všichni. Baník zůstal mimo šestku, Sparta nepřešla přes obranný val

Chtěl-li ostravský Baník přezimovat mezi nejlepšími týmy Fortuna ligy, musel ve 20. kole porazit Spartu. To se mu ale popáté v řadě nepodařilo, šlágr závěrečného fotbalového víkendu roku gól nenabídl a Baník se tak zpátky do první šestky nedostal. Sparta bude přezimovat čtvrtá s dvoubodovou ztrátou na třetí Jablonec.

Spokojenost s umístěním po podzimu nepanuje ani v jednom táboře. „Určitě ne, protože cíle a plány Sparty jsou úplně někde jinde. Ale je to navrchu hodně vyrovnané a jaro bude zajímavé," řekl stoper Sparty David Lischka. „Mrzí nás, že jsme vypadli z první šestky, ale ty bodové rozestupy jsou tak těsné, že pořád máme šanci pomýšlet na vysoké umístění. Budeme se rvát," řekl obránce Baníku Martin Fillo, jenž měl proti Spartě největší šanci vstřelit gól.

Jeho hlavičku po rohovém kopu ve 39. minutě ale těsně před brankovou čarou odvrátil taktéž hlavou Tetteh. „Je to škoda, i v Teplicích jsem měl podobně velkou šanci, také po rohu a hlavou. S Olomoucí jsem trefil tyč. Byly to tři jasné šance, ale nějak mi to tam nepadá. Nedám z toho gól a trpí tím celý mančaft," litoval Fillo.

Trenér Baníku Bohumil Páník vytáhl proti Spartě stejnou zbraň, s jakou uspěl v poháru nad Slavií. Defenzivní val tvořený pěticí obránců znovu nedovolil soupeři skórovat, tentokrát ale domácí gól ani nedali. „Sparta je poslední dobou rozjetá, dává hodně gólů, proto jsme hráli v jiném rozestavení a věřili, že se tam nějak dostaneme. Vyloženou šance jsme ale neměli," připustil Páník.

V popředí zleva Václav Procházka z Ostravy, Matěj Hanousek a Benjamin Tetteh ze Sparty.

Jaroslav Ožana, ČTK

Sparta měla více střel, velkou příležitost ale jen reprezentant do 21 let Hložek, proti jehož ráně po brejku se blýskl gólman Laštůvka. „V úvodu nás Lašty podržel, pak jsme hru srovnali. Spravedlivá remíza," hodnotil Páník.

Hosté z Letné byli jiného názoru. „Měli jsme více šancí, více střel. Chtěli jsme trochu umazat z náskoku Plzně, ale místo toho jsme body ztratili," přemítal stoper Sparty David Lischka. „Minimálně dvě gólové situace jsme měli. Nechci říct, že vyložené, ale byly nebezpečné a kdybychom zachovali více klidu, mohli jsme si body odvést," připojil se trenér Sparty Václav Jílek, který nebyl spokojený se hrou středové řady.

Nemanja Kuzmanovič z Ostravy a Georges Mandjeck ze Sparty.

Jaroslav Ožana, ČTK

Z ní vypadl nemocný Martin Hašek a náhradní Frýdek se více vztekal, než hrál. „Měli jsme tři varianty ve hře, jak Haška nahradit. První myšlenka byla vrátit do hry Costu, hrát se dvěma levonohými stopery a posunout dopředu Mandjecka. Costa se ale po zrnění se ještě necítil, proto jsme to nechtěli riskovat," nastínil trenér Sparty.

„Další variantou bylo nasazení Vindheima a Sáčka, ale byli by to dva hráči v pozicích, kde nehráli, proto jsme šli cestou, abychom udělali těch změn co nejvíce. Bohužel výkony Frýdka a Kangy nebyly moc dobré. V přechodové fázi jsme vyházeli spoustu míčů, kdybychom byli přesnější, mohli jsme být více nebezpeční," upozornil Jílek.