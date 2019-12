Bodů máme hodně, ale mohlo jich být ještě víc, tvrdil kouč Slovácka Svědík

Před startem soutěže bylo Slovácko pasováno do skupiny o záchranu, v níž končilo minulou sezónu. Přezimuje ale v první šestce. Pětačtyřicetiletý kouč Martin Svědík přesto není úplně spokojený. „Máme hodně bodů, ale mohlo jich být ještě víc. A to říkám s naprostou pokorou,“ pravil po sobotní výhře 4:1 v Příbrami.

Po čtvrthodině jste vedli o tři góly a vyhráli rozdílem třídy. Jak se takový zápas hodnotí?

Pochopitelně hodně příjemně. Povedl se nám vstup do utkání, gólem skončily hned první dva centry, třetí jsme přidali z penalty. Až na drobnosti, jsme dobře hráli i dál. Mrzí mě opět zbytečně inkasovaný gól ze standardní situace. Jinak musím mužstvo pochválit, protože jsme si šli za vítězstvím a poslední dva zápasy jsme odehráli velice dobře.

Po podzimu jste v elitní šestce. Cítíte velkou spokojenost?

Něco jiného je moje spokojenost a realita. Já jsem hodně přísný jak na sebe, tak na mužstvo. Některé zápasy, které jsme buď prohráli nebo v nich remizovali, jsme mohli a měli vyhrát. Prostě se z toho dalo vytěžit ještě víc. U hráčů někdy panovala až moc velká spokojenost, pak nám v těch zmíněných zápasech chyběla koncentrace a chuť být ještě lepší a chtít víc. Když máte v hlavě nastavené, že něco stačí, nechcete udělat něco navíc. Bodů máme dost, ale znovu říkám, dalo se z toho podle mě vytěžit ještě víc, což říkám s naprostou pokorou. Každopádně jsem v krátkodobém hledisku hlavně rád, že jsme zvládli poslední dva zápasy s Plzní a v Příbramí, protože to nebylo vůbec nic lehkého a cením si toho, že to dokázali kluci dotáhnout.

Co šlo podle vás udělat jinak, abyste měli bodů ještě víc?

Tohle hodně souvisí s pocitem uspokojení. Mrzí mě výkony, kde nám chyběl zápal, organizace hry a poctivost. Když pominu domácí porážku od Českých Budějovic, ze zápasů s Mladou Boleslaví, Teplicemi a Jabloncem jsme měli vyhrát, protože jsme byli lepší. V utkání ve Zlíně jsme neproměnili šance, takové zápasy se rozhodují v šestnáctkách a my jsme v té naší souboje dvakrát zbytečně prohráli, a v soupeřově jsme se ještě navíc chovali špatně. Měli jsme povedenou šňůru snad osmi zápasů a pak přišlo utkání, kdy jsem viděl na týmu, že si toho je vědom a už tam prostě není taková koncentrace a zarputilost jít za výsledkem, jak v útočné, tak obrané fázi.

Nejste až příliš kritický...

Nemyslím si, ale abych v naší situaci nebyl negativní, my jsme jako mužstvo udělali obrovský pokrok, ať už v obranné fázi, tak i útočné. Z toho hodně těžíme. Jsme dobře kondičně připravení, což je vidět v zápasech, kde na náš styl hry máme sílu a dostatečnou agresivitu.

Jak se dá s tím pocitem sebeuspokojení hráčů bojovat?

Musíte neustále na hráče vytvářet tlak a neustále z nich chtít vyždímat to nejlepší a zároveň aby hráli týmově. Já klukům vždycky říkám, že i když na ně křičím, tak z nich chci dostat co nejvíc. To je můj úkol - posunout je na nějakou jejich hranici, aby o ně byl třeba i zájem někde ve větších klubech.

Jan Juroška ze Slovácka slaví svůj gól v Příbrami.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Může se vám ale stát, že o ty nejlepší přijdete. Uvědomujete si to?

I o tom je fotbal. Jestliže o zmíněné hráče bude zájem, musíte to brát ve dvou rovinách. Na jednu stranu nám jistě budou chybět, ale na druhou to je výsledek vaší práce, to že je někam posunete dál ze Slovácka. Samozřejmě nejsem proti, když půjdou do klubů, kde to pro ně bude lepší jak po fotbalové, tak třeba i finanční stránce. Horší by bylo, kdyby stagnovali. Také bych ale chtěl, aby nám kádr zůstal relativně pohromadě, protože máme soutěž dobře rozehranou, a ještě máme šanci v domácím poháru. Chtěli bychom proto z téhle sezony vytěžit co nejvíce.

V klubu končí stoper Jiří Krejčí. Jak velká to je pro vás ztráta?

My bychom Jirku asi nikam nepouštěli, ale on má rodinu, je mu přes třicet a chce se vrátit někam blíž v okolí Prahy. Je to jeho rozhodnutí a já ho plně respektuji. Chtěl bych mu jenom poděkovat za profesionálně odvedenou práci. Jirka je velice chytrý hráč, má to dobře spočítané a ví, co chce od života. Já mu přeji hodně štěstí v dalším působení.

Máte představu, na jakých postech chcete posílit?

Po odchodu Krejčího pochopitelně na stoperovi. Zbytek bude záležet na odchodech. Pokud nikdo neodejde, tak věřím, že kádr stačí doplnit jedním dvěma hráči, jinými slovy ho zkvalitnit. To je už ale otázka i ekonomiky klubu a já samozřejmě respektuji, co si klub může a nemůže dovolit. Ale jestliže někteří hráči odejdou, budu požadovat víc příchodů směrem dovnitř.

Nepřehodnotíte záchranářské cíle? Můžete třeba už pomýšlet na pohárovou Evropu?

Chceme v ligové tabulce skončit co nejvýš a v domácím poháru dojít co nejdál. Rozhodně v hlavě nemáme pohárovou Evropu. Jsme pokorní.