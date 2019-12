Skvělý podzim, váží si Kladrubský třiceti bodů Dynama. Sivok a Drobný posunuli celý klub

Jen dvakrát v Brně v devadesátých letech minulého století přišlo na ligové duely Dynama více diváků než v neděli v Edenu. Fotbalisté Českých Budějovic se chtěli se skvělým podzimem rozloučit lépe, Slavii však podlehli vysoko 1:4 a ukončili osmizápasovou sérii bez porážky. „Musím uznat, že slávisté jsou na jiné vlně, což bylo vidět i v zápasech Ligy mistrů. Hrají fakt výborně,“ oceňuje zkušený exsparťan Jiří Kladrubský, který se při absenci vykartovaného Tomáše Sivoka vrátil do základní sestavy smělého nováčka po dvou měsících.

Loučení s kalendářním rokem je zklamalo. Rozjetí sešívaní byli nad jejich síly. Jinak si ovšem Jihočeši považují skvělého návratu do nejvyšší soutěže.

„Super podzim. Nepamatuju si, že by někdy mělo Dynamo třicet bodů. Musíme si jich vážit, ale ještě nás čeká jaro, kdy musíme nasbírat ještě nějaké další body," hodnotí obránce Jiří Kladrubský.

I když je to především zásluhou skvělé @slaviaofficial, jsme rádi, že jsme mohli odehrát zápas před takovou kulisou.

Ligové zápasy Dynama s největší návštěvou ⤵️

1⃣ 25.5.1997 Brno - Dynamo (22.620 diváků)

2⃣ 30.4.1995 Brno - Dynamo (16.345)

3⃣ 15.12.2019 Slavia - Dynamo (16.214) pic.twitter.com/KKObE6D9mX — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) 16. prosince 2019

Slavii nezastavil ani veterán Drobný, který po návratu na jih Čech v brance často čaroval.

„Jarda má na našem postavení po podzimu obrovský podíl. Jsem rád, že tu s Tomášem Sivokem jsou. Jak vstoupili do kabiny i klubu, začalo se všechno měnit k lepšímu. Doufám, že budou v mužstvu pokračovat," poukazuje Kladrubský.

Lídři si na nic nehrají

Sám si zahrál na Slovensku, v Řecku a Itálii, jeho zkušení parťáci však působili ve větších klubech a soutěžích.

„V tom to právě je. Prošli velkými kluby, ale na nic si nehrají. Trénují a dělají vše, co děláme my. Vůbec se nepasují někam výš," zdůrazňuje.

Brankář Českých Budějovic Jaroslav Drobný během utkání na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Pokud jde o ambice pro jaro, pořád je opatrný, přestože Dynamo přezimuje na osmé příčce s náskokem 16 bodů na čtrnáctou barážovou příčku.

„Ambice jsou otázkou na trenéra. Já bych byl rád, abychom se vyhnuli skupině o záchranu. Když to uhrajeme, bude to bomba," myslí si Kladrubský.