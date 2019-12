Po Vrbovi přebírá fotbalovou Plzeň slovenský Guardiola Adrián Guľa, trenérem gólmanů se stane Kozáčik

Plzeň měla příchod nástupce Pavla Vrby pochopitelně domluvený, problémem však byla jeho smlouva se Slovenským fotbalovým svazem. Guľa totiž v jeho službách pracoval jako kouč reprezentační jednadvacítky a potřeboval souhlas zaměstnavatele.

Finanční kompenzace všechno spravila. Stejně jako když odcházel Pavel Hapal od slovenské jednadvacítky k epizodnímu angažmá do pražské Sparty, i tentokrát si řekl Slovenský fotbalový svaz o odstupné. K dohodě nakonec došlo, takže slovenský Guardiola, jak se Guľovi u bývalých federálních souputníků přezdívá, je volný.

Slovenský svaz měl údajně žádat až 200 tisíc eur (cca 5 milionů korun) za koučovo uvolnění, výsledná suma je nakonec zřejmě nižší.

„Jsem velmi rád, že se nám po intenzivním jednání podařilo vše uzavřít ještě před Vánoci," oddechl si generální manažer Viktorie Adolf Šádek. „Jeho práci jsme sledovali delší dobu a musím přiznat, že se nám velmi zamlouvala. Po odchodu Pavla Vrby pro nás tedy bylo jeho získání jasnou prioritou a jsem rád, že jsme se v poměrně krátké době domluvili na spolupráci," dodal, když bylo angažmá Guľy stvrzeno.

Ten poprvé během trenérské kariéry opouští Slovensko, i když v předchozích letech o něho projevila zájem Slavia i Sparta, nabídky měl i z Polska. Ke konkrétnímu jednání ale nedošlo. Nakonec vyměnil Guľa Žilinu za slovenskou reporezentační jednadvacítku, která je ovšem v probíhající kvalifikaci o malé EURO po čtyřech kolech ve své skupině až čtvrtá za Švýcarskem, Francií a Gruzií.

Před hráče Viktorie předstoupí Adrián Guľa poprvé na startu zimní přípravy, který je naplánován na pondělí 6. ledna.

„Těším se na novou výzvu i na skvělou atmosféru v Doosan Areně. V minulosti jsem viděl několik zápasů Viktorky a fanoušci byli vždy vynikající. Budeme jim chtít dělat co nejvíce radosti," řekl nový trenér Viktorie.

Adrián Guľa začal s trénováním již ve 34 letech. Trenčín dovedl k postupu do nejvyšší soutěže, v sezoně 2016/2017 získal mistrovský titul se Žilinou, kdy se stal i slovenským Trenérem sezony. Zahrál si s klubem evropské poháry a od roku 2018 vedl národní tým Slovenska do 21 let..

Vánoční svátky hodlá strávit s rodinou doma na Slovensku a částečně i v zahraničí, již nyní však v hlavě přemýšlí nad startem přípravy. „Přiznávám, že mám plnou hlavu fotbalu a společně s vedením i mými asistenty intenzivně řešíme vše tak, abychom byli na začátku ledna stoprocentně nachystáni a mohli začít naplno pracovat," uzavřel nový kouč Viktorie Plzeň

Společně s Adriánem Guľou přichází i noví členové realizačního týmu. Konkrétně jde o asistenta Mariána Zimena, videoanalytika a hráčského skauta Ladislava Kubalíka a kondičního specialistu Martina Kojnoka. Součástí trenérského štábu bude i nadále jako asistent Marek Bakoš, trenérem brankářů se stane Matúš Kozáčik, který oznámil ukončení aktivní kariéry.