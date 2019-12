Překvapení! Baník odvolal den před koncem roku trenéra. Kdo ho nahradí?

Hotovo, konec. Fotbalový Baník Ostrava mění trenéra, dny kouče Bohumila Páníka jsou sečteny. Vedení v současnosti sedmého týmu tabulky se dohodlo s koučem na ukončení spolupráce. Jméno nového trenéra v současnosti nebylo oznámeno, v zákulisí se hovoří o možném angažování Martina Haška, ve hře jsou však i další možní adepti. Jasno by podle informací Sport.cz mělo být do konce týdne. Baník konec kouče Páníka potvrdil na internetových stránkách.

Baník Ostrava přezimuje na sedmém místě tabulky, za třetím Jabloncem zaostává o čtyři body. Vedení klubu však spolu s fanoušky nebylo spokojeno s herním projevem týmu. I proto se začalo v posledních pár týdnech mluvit o trenérské změně.

Prosakovaly informace, že kouč, který k týmu přišel v březnu 2018, nemá na své straně v dostatečné míře kabinu, zejména pak baníkovskou legendu Milana Baroše. A tak bylo nejspíš jen otázkou času, kdy šéfové Baníku sáhnou ke změně. Ta přišla den před koncem roku 2019. V klubu kromě Páníka končí i asistent Jan Somberg.

Trenér Baníku Ostrava Bohumil Páník během utkání s Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

"Bohumil Páník má zcela nezpochybnitelnou zásluhu na úspěšném etablování Baníku v první lize po postupu z druhé ligy. Přebral tým v kritické situaci na sestupovém místě a dokázal ho vytáhnout nejprve k záchraně, a pak i do horní poloviny tabulky. Za to mu jsme vděčni a dnes jsme mu za to znovu poděkovali. Teď to cítíme tak, že ta první etapa klubu po návratu do nejvyšší soutěže končí a čeká nás další víceletý cyklus, ve kterém chceme pokračovat trošku jiným směrem. Trenéru Páníkovi jsme poděkovali a přejeme mu hodně úspěchů do další práce," řekl sportovní ředitel FC Baník Ostrava Marek Jankulovski.

Nástupce Bohumila Páníka by měl být v průběhu tohoto týdne a ještě před startem zimní přípravy, která začne v pondělí 6. ledna. "Intenzivně jednáme a jsem přesvědčen, že v příštích dnech oznámíme jméno nového trenéra," doplnil Marek Jankulovski.