Trenér Kozel nepromluvil o zájmu Baníku ani na Silvestra, s reprezentačními mladíky chce ale kvalifikaci dokončit

Tři jména se v souvislosti s novým trenérem ostravského Baníku skloňují nejčastěji. Jméno kouče reprezentační devatenáctky Luboše Kozla se mezi nimi sice objevuje, on sám se však na téma angažmá v Baníku bavit odmítá, natož aby ho snad komentoval. A ani poslední den v roce názor nezměnil. „Nezlobte se, dneska to opravdu není téma,“ pravil s úsměvem, protože ho v Silvestrovském derby zase až tolik nerozladila ani prohra slávistických veteránů, za které už tradičně nastoupil.

Pochopitelně, v minulosti už se našli trenéři, které zlákalo zajímavé klubové angažmá a ze Strahova od mládežnických reprezentací prchli. Kouč devatenáctky Luboš Kozel však dal v pražském Edenu při Silvestrovském derby na srozuměnou, že na jaře chce u svého výběru zůstat.

„Postoupili jsme z kvalifikace do elitní fáze, s výsledky jsem byl spokojený, cítil jsem, že se mužstvo stále zlepšuje a je konkurenceschopné," připomněl i jarní tažení reprezentačního výběru do osmnácti let, který vedl a s nímž dokázal porazit mladé Angličany i třeba Španěly.

„A něco takového se nestává každý den," kvitoval výkony svých mladých svěřenců.

S devatenáctkou, k níž poté přešel, vybojoval postup z kvalifikace do elitní fáze mezi osmadvacet nejlepších evropských týmů. Na ty čeká v březnu další kvalifikační fáze. Ze sedmi čtyřčlenných skupin postupuje na mládežnický evropský šampionát vždy vítěz, osmým účastníkem bude pořádající Severní Irsko.

„Dostali jsme se bohužel do skupiny, kterou hostí Nizozemsko. Vedle Anglie je to nejtěžší soupeř, na kterého jsme mohli narazit. Nebudeme to mít snadné, ale předem se nevzdáváme. Věřím, že si kluci přenesou sebevědomí získané v letošním roce i do roku nastávajícího," doufá Luboš Kozel, že se jeho svěřenci ve skupině, kde narazí ještě na Švýcarsko a Finsko, o postup poperou.

„Kvalifikaci chci s kluky určitě dokončit," naznačil bývalý hráč pražské Slavie, ale také maďarské Újpesti, Bohemians a Plzně, že na odchod od reprezentačního mužstva nepomýšlí.

Nejspíš i proto se diplomaticky vyhnul otázce, zda ho Baník kontaktoval či zda snad proběhla jednání, že by právě on mohl na lavičce Ostravy nahradit odvolaného kouče Bohumila Páníka.

„Ani k tomu bych se nechtěl vyjadřovat," pravil omluvně osmačtyřicetiletý Luboš Kozel, který před příchodem na Strahov vedl sedm let úspěšně pražskou Duklu a o jehož služby měla svého času zájem Plzeň i třeba Slavia.

Jak se tedy zdá, fotbalový Baník bude nejspíš vybírat jen ze dvou vytipovaných adeptů. Jedním je podle kuloárních informací současný kouč ligového Slovácka Martin Svědík, druhým Marcel Lička, který dovedl Dinamo Brest v Bělorusku k mistrovskému titulu, ale klub s ním neprodloužil smlouvu.