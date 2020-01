Hotovo! Fotbalisty Baníku povede Kozel

„Baník je historicky významná značka a dneska už zase velmi vážený klub. Za poslední dobu udělal veliký progres a je opět zajímavý pro každého trenéra. Mě navíc oslovilo i přímé a seriózní jednání majitele Václava Brabce i ostatních zástupců klubu. Takže jsem rád, že to takto dopadlo," uvedl Luboš Kozel krátce po podpisu smlouvy.

Součástí příchodu nového trenéra do Baníku bylo i jednání s FAČR o jeho dalším působení u reprezentační devatenáctky, se kterou na podzim Kozel postoupil do elitní fáze kvalifikace na mistrovství Evropy. V ní se čeští mladíci na jaře utkají s Nizozemskem, Švýcarskem i Finskem a Kozel chtěl kvalifikační blok dokončit. „Jsem rád, že nám vedení FAČR vyšlo vstříc a s působením Luboše Kozla v Baníku souhlasilo s tím, že by měl s reprezentačním týmem U19 kvalifikační cyklus dokončit," uvedl výkonný ředitel Baníku Michal Bělák.

Bývalý reprezentační stoper se na nové angažmá těší. „Podmínky, které dnes v Baníku jsou, jsou ideální k tomu, abychom dokázali pracovat dobře a z mužstva dostat jeho maximum. Mým přáním je dostat Baník do boje o evropské poháry, pokusit se pozměnit herní styl a samozřejmě postupně do týmu začleňovat mladé baníkovské talenty. Vím, že zde dorůstá generace velmi talentovaných fotbalistů, kteří se jednou mohou stát velmi platnými hráči. K tomu bych jim chtěl pomoci," řekl nový trenér Baníku.

Fotbalisté Baníku Ostrava (zleva): Dyjan Carlos De Azevedo, Martin Fillo, Nemanja Kuzmanovič, Jakub Pokorný, Václav Procházka, Patrizio Stronati a Jiří Fleišman oslavují gól na 2:0 proti Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

Asistentem trenéra Luboše Kozla je nedávný kouč Opavy Ivan Kopecký, dalším členem realizačního týmu se stal Radek Slončík, který po odchodu Petra Mašleje do MFK Karviná zastává post sportovního ředitele Akademie Baníku Ostrava. „Jeho úkolem bude především pomoc při začleňování mladých odchovanců do A-týmu Baníku," nastínil Bělák.

Bývalý obránce Slavie, Bohemians 1905 a Plzně Kozel zahájil trenérskou kariéru v roce 2003 ve Slavii Praha, nejúspěšnější období prožil v pražské Dukle, kterou převzal v roce 2010 a o rok později s ní postoupil do první ligy. Na Julisce strávil šest let, třikrát s Duklou obsadil 6. příčku. Od května 2016 převzal národní tým do osmnácti let.

Ostravský Dame Diop po úvodní brance proti Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

Start zimní přípravy Baníku Ostrava je naplánován na pondělí 6. ledna. Ostravané sehrají v přípravě jedenáct zápasů, hrát budou i zimní Tipsport ligu. Pětkrát se představí na umělé trávě v tréninkovém centru Vista v Ostravě. Od 24. ledna do 5. února se Baník přestěhuje na Maltu, kde na přírodní trávě nastoupí ke čtyřem zápasům. Generálkou bude týden před začátkem ligového jara utkání v Trnavě.

Do jarní části ligového ročníku vstoupí Ostravané o víkendu 15.-16. února na hřišti Slovácka, kde se bude muset nový trenér Kozel vypořádat s absencí hned čtyř hráčů základní sestavy. Už dvě třetiny z trestu za vyloučení proti Opavě si odpykal záložník Adam Jánoš. Hrát kvůli karetním trestům nemohou také Milan Jirásek, Jiří Fleišman a Patrizio Stronati.