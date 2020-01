Zájem Slavie mě těší, je to šance, kterou chci využít, říká olomoucký stoper Zima

Devatenáctiletý stoper olomoucké Sigmy David Zima v lize nastoupil teprve dvakrát, ale už se o něj zajímá pražská Slavia. Hráče, který na sebe upozornil především v reprezentační devatenáctce, zájem úřadujících šampionů těší a do Edenu by rád přestoupil. Zatím ale nastoupil do přípravy v Sigmě a čeká, jak se dohodnou kluby.

V lize jste téměř nic neodehrál a už přilétlo takové laso. Co na to říkáte?

Nabídka Slavie mě potěšila. Jednání probíhají. Uvidím, jak se k tomu postaví klub.

Takže přestoupil byste tam rád?

Je teď předčasné o tom hovořit. Až klub učiní nějaký závěr, dám vědět.

Fotbalisté olomoucké Sigmy zahájili zimní přípravu.

Petr Marek, Právo

Takže jinak. Troufl byste si do takového u nás Top klubu?

Je to velká výzva. Možnost, kterou bych rád využil. Jsem mladý, mám toho před sebou hodně a Slavia je klub, z něhož bych později mohl jít do zahraničí, do kvalitnějších, zvučnějších lig.

Zkušenosti s fotbalem dospělých máte minimum. Nepochybně by to pro vás byl obrovský skok. Nemáte obavy, že byste se v nabitém kádru Slavie do hry moc nedostal a zastavil by se tak váš výkonnostní růst?

Nemám. Už jen to, že bych trénoval s tak kvalitními fotbalisty, kteří mají obrovské zkušenosti, by pro mě mělo obrovskou cenu. Byl by to veliký posun. Nemyslím si však, že bych si nezahrál. Když ne ve Slavii, mohl bych někde třeba hostovat.

S trenérem Trpišovským jste už o vaší případné budoucnosti ve Slavii hovořil?

Ano.

Slíbil vám šanci?

O tom nebudu mluvit. Konkurence je však všude. Navíc v Sigmě je na mém postu podobná jako ve Slavii. Máme na české poměry vynikající stopery.

Je pro vás ve vztahu ke Slavii hnacím motorem příklad Alexe Krále, který přestoupil do Ruska a teď se o něj přetahují i evropské velkokluby?

Ano. On své šance využil. Na svůj věk byl však výjimečný. K tomu, abyste dosáhl toho, co on, musíte mít i štěstí. Každému se to nepovede.

Neupínáte se k případnému přestupu do Slavie až příliš? Pokud by se neuskutečnil, mohlo by to pro vás být velké zklamání...

Nemá to smysl řešit. Jde o to, jak se domluví kluby mezi sebou. Já v tom mám jasno. Podle toho, jak to dopadne, se zařídím.