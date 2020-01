Hromada přesvědčil Hoftycha na první signální. Hostování prospěje oběma stranám, věří liberecký trenér

Co si od Hromady slibujete?

Odešel nám Oscar, který tady odehrál velmi dobré zápasy. Kuba Hromada je výborný fotbalista, typologicky podobný. Bojovník a kvalitní hráč, jenž velmi dobře pracuje. Rok měl problémy se zraněním, teď už je vše v pořádku a byla možnost získat ho na hostování. Líbila se mi hned jeho první reakce, že za Liberec chce hrát, dostat se do top formy a ví, že tady na to má veškeré podmínky. Očekáváme, že hostování prospěje oběma stranám.

Berete ho tedy jako přímou náhradu za Oscara?

Ano, ale v žádném případě to neznamená, že Kuba Hromada tady má jisté místo a že bude určitě hrát. Máme dostatek kvalitních hráčů. Breite, Mara, z Dynama Kyjev se nám vrátil Alibekov po problémech, které měl v závěru podzimu. Ale víme, že v něm kvalita je a přáli bychom si, aby ji v Liberci potvrdil.

Liberecký záložník Kamso Mara diskutuje s trenérem fotbalového Slovanu Pavlem Hoftychem na začátku zimní přípravy.

Radek Petrášek, ČTK

Vedle Musy či Baluty může být další oporou, kterou v Liberci máte jen na hostování ze Slavie. Jaké to pro vás je trénovat hráče, o kterých víte, že o ně brzy můžete přijít?

Pro každého trenéra je především potěšující, když vidí, že se hráč vyvíjí, ať je váš nebo není. Jsme rádi, že třeba u Matěje Chaluše, který je naším hráčem, nastal během podzimu velký progres. U Petara Musy jsme rádi, že ukázal potenciál a že jsme schopni ho někam tréninkově vést. Musíme v tom na jaře pokračovat, aby jak on, tak Baluta navázali na svoje nejlepší podzimní výkony a aby mužstvu přinesli nejen kvalitu do hry, ale co největší bodový zisk a co největší gólový profit. Že nám nepatří, to je druhá věc. Je přirozené v každém klubu, že potom někam odejdou. Pokud není v klubu na hostování 70-80 % hráčů, nevidím problém, že si tímto klub pomůže. Na druhou stranu se snažíme, aby stejně jako Chaluš patřil Liberci i Kuchta a budeme se o to snažit i u dalších hráčů.

Rýsují se další pohyby v kádru?

Máme za sebou podzim, který nás ve druhé fázi uspokojil, co se progresu mužstva týká. Máme na co navazovat, nechtěli jsme proto dělat v mužstvu velké změny. Samozřejmě o některé naše hráče je zájem, takže se může něco změnit. Chceme, aby Liberci patřil Kuchta a na testech je Rondič. Pokud by někteří důležití hráči odešli, asi bychom reagovali. Ale momentálně není na programu nic. Zatím odešel jen Oscar, takže nevidíme žádný problém.

Počítáte pro jaro i s Romanem Potočným, o kterého usiluje Ostrava?

Máme nějaké hráče, kterým v létě končí smlouvy. S některými vedení někam směřuje, s některými ne. Každý hráč má právo volby. V tomhle jsme profíci a Roman v tuhle chvíli pokračuje s týmem. Ve středu odlétáme na Kypr na herně-kondiční soustředění a Poty je normálně v nominaci. Samozřejmě jak to u hráčů, o které je zájem, bývá, může z něj odletět, stejně tak jako za námi může někdo i přiletět. Poty si na podzim vystřílel dobré jméno a mužstvu pomohl důležitými góly. Uvidíme, co bude dál.

Fotbalisté libereckého Slovanu zahájili zimní přípravu. Na snímku je trenér Pavel Hoftych.

Radek Petrášek, ČTK

Pokud by nepřestoupil a ani neprodloužil smlouvu, nehrozí jeho přeřazení do béčka?

Ne. Na tohle téma jsme se bavili s majitelem a v tuto chvíli je to čistě v mé kompetenci. Pokud budu cítit, že hráči, kteří neprodloužili smlouvu, dobře trénují, makají, hrají týmově a chtějí Liberci pomoci v jarních bojích, určitě k takovým krokům sahat nebudeme. Pokud by někdo nechtěl odvádět maximum, samozřejmě může být do béčka přeřazený. Ale když si oni sami nenaběhnou, určitě k těmto krokům sahat nebudeme.