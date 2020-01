Dědictví po Vrbovi převzal s respektem. Teď ho ale chce nový plzeňský trenér Guľa posunout dál

Vábení fotbalové Sparty před časem odolal. Slavia ho také nezlákala, s nabídkou neuspěl ani Liberec, který měl o slovenského kouče Adriána Guľu rovněž zájem. „Samozřejmě že mi zájem takových klubů dával motivaci do další práce, ale až nyní nazrál pravý čas přijmout novou výzvu,“ nechtěl se vracet nový trenér Viktorie Plzeň k předchozím námluvám s pražskými kluby či jednáním se Severočechy. Teď je na západě Čech, kde od něho očekávají, že naváže na úspěšné působení Pavla Vrby.

Pod Pavlem Vrbou jste svého času hrával v Púchově, teď jste po něm jako trenér převzal ambiciózní plzeňský klub. Dal vám do nového angažmá nějaké rady, jimiž byste se mohl řídit?

Mluvil jsem s ním a jsem za to rád, protože k němu mám obrovský respekt. A nejen vzhledem k mega úspěchům, jichž dosáhl. Vedla mě k tomu trenérská etika i třeba to, že je mi lidsky hodně blízký. Hrál jsem pod ním a on se mi snažil vždy pomoci.

Takže vlastně pro vás nebude problém navázat na to, co Vrba v Plzni za sedm a půl roku vykonal, kam Viktorii dostal a co s ní dosáhl.

V Plzni zanechal určitě silné a jasné dědictví, takže mohu stavět a vycházet z principů, které mužstvo mělo a které mu zůstaly. Hráči mají kvalitu i zkušenosti, takže na mně bude, abych přidal nové kroky a principy hry, které preferuji, aby se mužstvo dál zlepšovalo a bylo úspěšné, což znamená vítězné.

Adrián Guľa Datum a místo narození: 29. června 1975, Nováky Státní příslušnost: Slovensko Hráčská kariéra: Nováky (1994-00), Opava (2000-02), Jablonec (2002-04), Púchov (2004-06), Viktoria Žižkov (2006-07), Inter Bratislava (2007-08), Prievidza (2008-09) Trenérská kariéra: Trenčín (2009-13), Žilina (2013-18), reprezentace Slovenska do 21 let (2018-19) Trenérská bilance ve slovenské lize: 194 zápasů, 99 výher, 39 remíz, 56 proher Největší úspěchy: vítěz slovenské ligy 2017 Ocenění: nejlepší trenér slovenské ligy 2017 Rodina: ženatý, manželka Miroslava, dcera Tereza, syn Christian

Právě nové kroky od vás vedení Viktorie jako od mladého a progresivního trenéra očekává. Chce, abyste hrál s plzeňským mužstvem zase ofenzivní, moderní, pro diváky líbivý fotbal, abyste s ním byl úspěšný a přitom dával víc šancí mladým hráčům ze současného kádru. Dost náročných úkolů naráz.

Každý trenér chce hrát ofenzivní nátlakový fotbal, ale projev mužstva musí být vyvážený, aby bylo úspěšné.

Slovenský kouč Adrián Guľa bude ve Viktorii Plzeň navazovat na práci kouče Pavla Vrby.

Vlastimil Vacek, Právo

Úspěchy klubová generalita Viktorie předpokládá. Dala vám za úkol udržet druhou příčku v ligové tabulce a přitom se pokusit vyhrát Český pohár, abyste měli výhodnější výchozí pozici pro podzimní kvalifikaci evropských pohárů. Ztotožnil jste se s tímto zadáním?

Už to, že jsem tady v Plzni, přece potvrzuje, že jsem se s ambicemi klubu ztotožnil. Chceme se pokusit vyhrát domácí pohár a v ligové soutěži vyhrávat co nejvíce, abychom potěšili fanoušky. Kromě výsledků však pro nás představuje kritérium úspěchu i zlepšování jednotlivých hráčů a týmu jako celku. K tomu vede cesta přes náročnost a pracovitost, což jsou premisy, které vyznávám a požaduji je i na hráčích. Chci totiž, aby mužstvo mělo svou jasnou herní tvář a vědělo, o jaké principy hry se může opírat

Mladí hráči vaše přání respektují a snaží se je plnit, ale co ti starší?

Nevím, o čem se mluvilo v souvislosti se mnou před příchodem do Plzně, ale já mezi hráči nedělám rozdíly a nějakým věkovým limitem se teprve neřídím. Vždy jsem chtěl a chci pracovat s hráči, kteří makají naplno. I v minulosti jsem rád dělal se zkušenými fotbalisty. Když bude hráč připravený, bude nastupovat bez ohledu na věk.

Po Pavlu Vrbovi jste zdědil i hráčský kádr, v němž během zimní přestávky nedošlo prakticky k žádným změnám. To jste při jednání o plzeňském angažmá nevolal po posilách?

Zpočátku vsadíme na hráče, které máme k dispozici. Na jejich energii... Někteří jako Bucha či Šulc se vrátili z hostování, takže dostanou prostor a šanci, aby se ukázali, novou krví v kádru je Alvir. Uvidíme, kam se posune a jak se bude vyvíjet Hric, který nebyl na podzim patřičně vytížený. Do hráčského kádru sáhneme teprve tehdy, pokud uznáme, že je to nutné. Před únorovým soustředěním dojde každopádně k jeho zeštíhlení, protože rád pracuji s dvacetičlenným kádrem a třemi brankáři.