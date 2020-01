Hušbauer proti Vrbovi!? Do Bulharska má namířeno i záložník Slavie

Mazáci opouštějí Eden. Milan Škoda si v pondělí plácl s tureckým klubem Genclerbirligi. Na řadě je teď Josef Hušbauer.

Devětadvacetiletý záložník sešívaných údajně dostal od Levski Sofia nabídku na měsíční plat okolo sedmi set tisíc korun. Hušbauer tedy jedná o angažmá v bulharské metropoli, ačkoliv dříve přiznal zájem bundesligový Fortuny Düsseldorf a ve hře měl být i rakouský LASK Linec.

🚗&👑 | @skodak21 a Josef Hušbauer mají povolení jednat o angažmá v zahraničí. S týmem tak na soustředění neodletí.



Hušbauer má od Slavie každopábně svolení k vyjednávání, proto s mužstvem stejně jako Škoda neodletěl na soustředění do španělské Marbelly.

"Kluci dostávají zajímavé nabídky ze zahraničí. S vedením mají dohodu, že by pro ně bylo novou výzvou. Nechceme jim bránit, rozhodnutí necháváme čistě na nich. Mají možnost si nabídky ze zajímavých destinací projednat. Pokud se nedohodnou, mohou přiletět za námi," avizoval ještě v Praze trenér Jindřich Trpišovský.

Hušbauer přišel do Slavie před čtyřmi lety od rivala ze Sparty. Získal s červenobílými dva ligové tituly. Odehrál za tým z Edenu 122 ligových utkání, v nichž si připsal 22 branek a 33 asistencí. V evropských pohárech včetně kvalifikací nastoupil za Slavii do 25 utkání s bilancí čtyř gólů a dvou asistencí. Stejně jako Škoda má v Edenu smlouvu do konce sezony.