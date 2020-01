Baník se neozval, Helešic proto kývl Opavě. Chtěl bych se v lize konečně prosadit, říká

Slezský FC projevil o 23letého defenzivního fotbalistu zájem už loni v létě, tehdy ale Helešic nabídku odmítl. Českým Budějovicím významně pomohl k postupu do Fortuna ligy a cítil se tam dobře. Jenomže v létě se to změnilo.

„Měl jsem zůstat v Ostravě, pět dní před startem ligy mi ale řekli, že mě dají jinam. Vrátil jsem se do Budějovic tři dny před prvním zápasem a trenér (David Horejš) mi řekl, že už nechce sahat do sestavy, protože celou přípravu spolu trénovali. A že mám počkat na šanci. Bohužel nějaká větší nepřišla," popisuje Helešic, jenž v lize doposud odehrál devatenáct utkání.

Většinu, jedenáct, za Baník. S novým trenérem Lubošem Kozlem ale nabídka vrátit se do mateřského oddílu nepřišla. A tak zamířil do třicet kilometrů vzdálené Opavy. „Rozhodl jsem se změnit prostředí i kvůli tomu dojíždění z Ostravy. Do Budějovic je to přece jen dálka. Bohužel s Baníkem jsem vůbec v kontaktu nebyl. Asi neměli zájem," krčí rameny Helešic, jenž si ligovou premiéru odbyl před čtyřmi lety proti Slovácku (0:2).

Kluky znám, bude to snazší, věří Helešic

„Chtěl bych se konečně v lize více prosadit. Opava měla zájem v létě, tak jsem nad tím moc dlouho nepřemýšlel. Je tady hodně kluků, s nimiž jsme dříve hrával v Baníku - gólman Vojta Šrom, Martin Sus, Karol Mondek, Broňa Stáňa. Teď je tu na testech ještě Dominik Smékal, s kterým se odmalička potkávám v Ostravě. Kluků tady znám hodně, o to to bude snazší," vítá Helešic.

Snadná ale nebude záchranářská mise. Opava je po podzimu čtrnáctá a na místo mimo baráž ztrácí šest bodů. „Hned ze startu máme těžký los (doma Plzeň, poté na Slavii), ale je tady dostatečně kvalitní mančaft na to, abychom to zvládli a ligu udrželi. Doufám, že vedení dokáže přivést ještě pár zajímavých posil, ať je záchrana o to snadnější. Musíme ale tvrdě makat už od začátku. Jinak to nepůjde," ví Helešic.