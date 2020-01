Natěšený Brabec: Přestávka byla očistec, už jsem se nemohl dočkat přípravy!

Chyběl vám pohyb?

Se dvěma dětmi na krku utekla dovolená docela rychle. Byl to očistec, už jsem se na začátek přípravy fakt těšil. Se zimní přípravou se ale trochu peru, mám rád jídlo. Naštěstí individuální program mě z toho dostával, mohl jsem přes svátky i lehce zhřešit.

Jaký máte dojem z nového kouče Guľy?

Dobrý. Uvidíme, jak to bude probíhat dál. Hlavně aby to v tomhle tempu pokračovalo. Měli jsme s trenérem první sezení, působil na mě energicky, doufám, že mu to vydrží. V Plzni začíná nová éra, uvidíme, co přinesou změny herně i výsledkově. Začínáme všichni na stejné čáře.

Všiml jste si během dvoudenních fyzických testů a středečního úvodního tréninku nějakých změn?

Něco tam bylo, ale asi nic, čím bych byl nějak zaskočený. Viděli jsme nějaké nové technologie. Snahou je posunout celý klub na vyšší úroveň. Důležité je, aby nám to pomohlo a přineslo výsledky. Zajímavý je pro nás MOL Cup, který chceme vyhrát. V lize uvidíme, jak bude reagovat Slavia. My se musíme soustředit sami na sebe, přinejmenším chceme udržet druhé místo.

Počítáte i se změnou herního stylu?

K tomu jsme se ještě nedostali. Trenéři ale mají svoji představu, jsem zvědavý.

Plánujete si sezonu prodloužit účastí na mistrovství Evropy?

Šampionát je daleko. Hlavně je důležité, že se nám na Euro povedlo postoupit. Po nominaci by chtělo sahat hodně kluků, uvidíme. Rozhodne jaro, jak se nám všem povede.