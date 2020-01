Kam letí Van Buren? Útočník sešívaných opustil soustředění

Jednoho útočníka o víkendu definitivně ztratili, teď je na odchodu další? Tak trochu tajemný snímek z letiště by takovému scénáři napovídal. Fotbalisté pražské Slavie pokračují v soustředění v Marbelle, hráčský agent Jiří Müller však zveřejnil na instagramu fotografii svého klienta Micka van Burena, jak nizozemský útočník kamsi odlétá. Že by se i on chystal odložit sešívaný dres?