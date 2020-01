Záložník Hušbauer mění dres: Tak přece Německo!

Další opora na odchodu, hlásí fotbalová Slavia. Po legendárním kanonýrovi Milanu Škodovi tentokrát balí v červenobílé šatně zkušený záložník Josef Hušbauer. Sen o angažmá v nejvyšší německé soutěži si sice nesplní, ale druhá bundesliga také není k zahození. Míří totiž do Drážďan. Informaci jako první zveřejnil server iSport.cz, následně odchod hráče potvrdil i zdroj Sport.cz. "Ještě není nic podepsané, ale mělo by to dopadnout," uvedl v pondělí po obědě ohledně přestupu Hušbauera zdroj Sport.cz.