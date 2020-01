Slavia loví hvězdu! Do Edenu chce získat nejlepšího střelce ligy

Mají jasně nejlepší útok v lize, o obhajobu titulu by je mohl připravit jen absolutní kolaps. Přesto řeší fotbalisté Slavie nepříjemný problém. Po odchodu Milana Škody do tureckého Rizesporu a Micka Van Burena do nizozemského Haagu totiž sešívaným zbývají již jen dva útočníci - Stanislav Tecl a Júsuf Hilál, přičemž ani jeden z nich zrovna střeleckou formou neoplývá. Podle informací iSport.cz tak lídr ligy usiluje o mladoboleslavskou hvězdu Nikolaje Komličenka.

Ve dvaceti zápasech podzimní části nastřílela Slavia pětačtyřicet branek. Paradoxně příliš velký podíl na této statistice útočníci sešívaných neměli. Milan Škoda jich nasázel pět, Mick van Buren jednu, stejně byl "úspěšný" Mick Van Buren, Júsuf Hilál se neprosadil vůbec.

Úkol pro trenérský štáb Jindřicha Trpišovského je tady jasný. Přivést do Edenu střelce, který bude pro ligové, ale především evropské soupeře pořádnou hrozbou. Šestnáctibodový náskok před jarními boji navíc dává vršovickému klubu ideální čas na jeho případné zapracování do týmu.

Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi během utkání s Plzní.

Vlastimil Vacek, Právo

Podle informací serveru iSport.cz tak pohledy českého lídra směřují do Mladé Boleslavi, kde se pravidelně prosazuje nejlepší střelec minulého i současného ročníku Nikolaj Komličenko.

Čtyřiadvacetiletý útočník nasázel za 76 zápasů v české nejvyšší soutěži 46 branek, v minulé sezoně střelcům vládl s 29 přesnými zásahy, v probíhající sezoně se trefil stejně jako Kanga, Doležal a Krmenčík desetkrát.

Přestup, nebo nic

Ruského střelce by Slavia chtěla získat na hostování a v tom je ten problém. Boleslavští o uvolnění svého kanonýra údajně uvažují jen v případě přestupu a to by si Pražané museli pořádně hluboko sáhnout do kapsy. Cena za Komličenka by se totiž podle představ středočeského klubu měla pohybovat mezi sedmdesáti až osmdesáti miliony korun.

Pro tým Jozefa Webera by totiž šlo o další klíčový zásah do sestavy. Před pár dny totiž zamířil do tureckého Kayserisporu další střelec a shodou okolností bývalý útočník Slavie Muris Mešanovič.

S požadovanou sumou za Komličenka však údajně vedení Slavie nesouhlasí. Ruský snajpr sice pravidelně ničí náladu soupeřovým brankářům, nejistota však panuje ohledně toho, jak by zvládl plnit náročný Trpišovského styl "totálního" fotbalu založeném na tolik obdivované fyzické kondici.

Fotbalisté Mladé Boleslavi Petr Mareš (vlevo) a Nikolaj Komličenko oslavují gól proti Slavii.

Vlastimil Vacek, Právo

Český mistr tak Boleslavi nabízí půlroční hostování, za které by na účet středočeského klubu přistálo deset milionů korun.

Zda vedení pátého týmu tabulky na nabídku kývne či nikoli, se uvidí v následujících dnech.