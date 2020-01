Potvrzeno! Hušbauer bude ze Slavie hostovat v druholigových Drážďanech

Záložník Josef Hušbauer odchází z pražské Slavie do druholigových Drážďan na půlroční hostování s opcí. Německý klub, který je poslední v tabulce, může v případě záchrany získat devětadvacetiletého fotbalistu na přestup. Slavia i Dynamo o tom informovaly na svých webech.

Hušbauer přišel do Edenu ze Sparty v prosinci 2015. S červenobílými získal po dvou prvenstvích v lize a domácím poháru. V minulém ročníku postoupil s vršovickým týmem do čtvrtfinále Evropské ligy a v aktuální sezoně se představil v Lize mistrů, kam klub postoupil po 12 letech. Za Slavii ve 122 ligových zápasech celkem zaznamenal 22 gólů a 33 asistencí, další čtyři branky a dvě asistence přidal v evropských pohárech.

"Ve své fotbalové kariéře jsem toho už dost zažil a zvládl několik situací pod tlakem. Rád bych tyto zkušenosti využil v boji o záchranu a předal je svým spoluhráčům. Od první minuty tady mám dobrý pocit, také z rozhovorů s odpovědnými lidmi a trenérem Markusem Kauczinskim. Těším se na novou výzvu," řekl Hušbauer pro web Dynama.

Jednadvacetinásobný český reprezentant si vyzkouší druhé zahraniční angažmá, na jaře 2015 hostoval v italském Cagliari, kde se však neprosadil, zasáhl jen do tří soutěžních utkání a po půl roce se vrátil do Sparty.

Wir verpflichten Josef #Husbauer von @slaviaofficial. 🖊️ Der 29-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis inklusive Kaufoption bis zum 30. Juni 2020 zur #SGD und wird künftig mit der Rückennummer 8⃣ für #Dynamo auflaufen 👉 https://t.co/CVQecl1DHh #sgd1953 pic.twitter.com/GQL2m7hJ1M — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) January 14, 2020

"Pepa dostával už v průběhu podzimu nějaké nabídky. Bavili jsme se s ním o tom, zda je využít či nikoli. Vzhledem k tomu, že nás na jaře čeká jen patnáct zápasů, řešili jsme to nejen s ním, ale i s ostatními hráči. Těm, kteří potřebují herní praxi, jsme chtěli vyjít vstříc. V případě Pepy to bylo i o tom, že chtěl zažít nějakou novou výzvu, hledal změnu prostředí," uvedl Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.

Přestup ze Sparty vzbudil emoce

Bývalý sparťan opouští Eden po čtyřech letech. Jeho přestup rovnou z Letné tehdy vzbudil velké emoce.

👑 | Přišel jako rival, odchází jako král! #kralhusby



Přesně 4⃣ roky strávil Pepa Hušbauer v sešívaném dresu! Během této doby vyhrál se Slavií 🏆🏆 tituly a zlatým písmem se nesmazatelně zapsal do sešívané historie! 👏



📰 KRÁL HUŠBY ➡️ https://t.co/OqUz2HbH6N pic.twitter.com/XtaT6MVyjk — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 14. ledna 2020

„Když jsem přicházel do Slavie, nebylo to pro mne vůbec jednoduché. Chtěl jsem hrát fotbal a tohle byla obrovská výzva. Chtěl jsem pomoci slavnému týmu zpět na vrchol, kam patří. První momenty byly velmi obtížné, ale díky lidem, kteří mi věřili, jsem to dokázal," líčí Hušbauer na slávistickém webu.

„Poslední čtyři roky patřily k nejkrásnějším v celém mém fotbalovém životě. Spolu jsme dokázali nemožné a jsem moc hrdý. S klidným svědomím mohu říci, že se Slavia stala mým domovem a celé ty roky jsem dělal maximum, abych byl pro ni přínosem," ujišťuje záložník.

...a v létě zase zpátky?

Jde o hostování, takže Slavii nadále patří. „Ideální řešení, v létě tak můžeme zase společně pracovat. Po Itálii zkusí znovu zahraničí, Německo, nový tým, nový trenér... Stále je ale náš hráč. V létě se bude tvořit nový kádr, uvidíme, jak se mu tam bude líbit," připouští možnost návratu Trpišovský.

Německá štace je podle něj pro Hušbauera skvělá příležitost. Dokonce mu ji i maličko závidí. "Jednou jsem v Drážďanech na fotbale byl, moji kamarádi tam jezdí a podle mě je to jedno z nejúžasnějších fotbalových prostředí v Evropě. Je zážitek tam hrát, proto jsem mu ideální variantu i doporučil. Drážďany hrají skvělou soutěž, která je rychlá, velice náročná po kondiční stránce. Osobně jsem radši za Německo, než kdyby šel Pepa třeba do Bulharska, i vzhledem k jeho budoucnosti," poukazuje trenér sešívaných.