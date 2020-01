Jablonec ztrácí stopera. Břečka přestoupil do Turecka za Pavelkou. Nečekal jsem to, přiznává

Po podzimu třetí Jablonec přichází o jednu z opor. Stoper Tomáš Břečka přestupuje do čtrnáctého týmu turecké ligy Kasimpasa, za který hraje český reprezentační záložník David Pavelka. Transfer proběhl bleskově. 25letý levonohý obránce už nenastoupil v sobotním zápase Tipsport ligy proti Příbrami. V neděli pak odletěl do Turecka, kde v pondělí podstoupil zdravotní prohlídku. Úspěšně. V úterý tak oba kluby přestup oficiálně oznámily.

„Popravdě jsem to ani nečekal. Normálně jsem se připravoval na jaro v Jablonci. Nebyly žádné signály, že by k něčemu mohlo dojít," přiznal Břečka, který se stal důležitým článkem týmu Petra Rady. Na podzim vyjma krátkého zranění byl stabilním hráčem základní sestavy.

„Rok a půl v Jablonci byl pro mě obrovský posun v kariéře. Potkal jsem se tady se skvělými hráči a hráli jsme pravidelně o umístění v nejlepší trojce," pochvaluje si Břečka dnes již bývalé působiště.

Poprvé by v novém dresu mohl nastoupit již ve středu v úvodním utkání osmifinále tureckého poháru proti Alanyasporu. V klubu na předměstí Istanbulu se potká s českým reprezentačním záložníkem Davidem Pavelkou, který zde působí již čtyři roky.

Zelenobílí tak přicházejí za rok a půl o čtvrtého stopera. Od léta 2018 odešel Luďek Pernica do Plzně, David Hovorka do Slavie a David Lischka do Sparty. V minulém přestupním okně navíc Jablonec opustil Tomáš Holeš, Michal Trávník, Eduard Sobol a Bohdan Vatajelu. Přesto Radův tým skončil po podzimu třetí. Jen tři body za Plzní a dva před Spartou.

„Nabídka ze zahraničí byla zajímavá jak pro klub, tak pro Tomáše Břečku. Tomášovi děkujeme za jeho služby v Jablonci a přejeme mu hodně štěstí v dalším angažmá," poznamenal tiskový mluvčí klubu Martin Bergman. Server isport.cz spekuluje o přestupní částce 50 milionů korun.

„V současné chvíli s ohledem na okolnosti jednáme intenzivně o doplnění kádru na pozici středního obránce," doplnil Bergman.

K odchodu hráče se vyjádřil i hráčův manažer Viktori Kolář, který je šéfem fotbalové sekce agentury Sport Invest. Neskrýval radost, že všechno dobře dopadlo a hráč mění dres.

"Jedná se o poctivého a velmi inteligentního hráče, který si kariéru trpělivě buduje a postupně stoupá stále výše. Přesun do tradičního a zajištěného tureckého klubu je odměnou za jeho profesionální přístup k fotbalu a samozřejmě také za vynikající výkony," poznamenal Kolář.

"V rámci bezmála stovky zápasů v české nejvyšší soutěži prokázal vysokou a především konstantní výkonnost, na jedničku obstál také v konfrontaci s evropským fotbalem. Kasımpaşa sledovala jeho výkony delší dobu, v průběhu podzimu viděli zástupci týmu Tomáše několikrát naživo," dodal zástupce Sport Investu.

Že volba padla právě na Kasimpasu není podle Koláře zase tak velké překvapení. "V klubu máme navíc skvělé vztahy, výborné jméno českému fotbalu tam dlouhodobě dělá další z našich klientů David Pavelka. Zázemím i stabilitou patří klub mezi tureckou špičku, Tomáše toto angažmá posune na další úroveň. Poděkování za konstruktivní jednání patří také Jablonci," doplnil Kolář

Po dlouhém zranění se však na hřiště vrací stoper David Štěpánek. „Po odchodu Tomáše Břečky je asi trochu větší šance, ale rok jsem nehrál zápas a záleží pak na trenérovi. Budu makat a buď hrát budu, nebo ne," uzavřel Štěpánek.