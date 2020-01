Klusáček: Havlovi v Plzni nepřeju nic špatného, ale rád bych ho na jaře viděl v Bohemce!

Minulé pondělí s klokany zahájil přípravu na jarní část první ligy, na jejímž konci by s nimi rád proklouzl do prostřední skupiny pro nadstavbu. Pomoct k tomu má posila do útoku, sparťan Matěj Pulkrab. Kouče naopak mrzí, že si Plzeň stáhla z hostování univerzála Milana Havla.

Odchod Havla je pro vás hodně negativní zpráva?

Aniž bych Milanovi přál v Plzni cokoli špatného, pořád doufám, že existuje šance, že se vrátí. Na jednu stranu mu člověk fandí, ale na stranu druhou bych ho rád měl tady. Milan je Bohemák, skvělý hráč, charakterově silný, kabina ho uznává. Navíc obsáhne víc postů, plus má čísla. Pokud by zůstal v Plzni, určitě by to pro nás bylo oslabení. Věřím ale, že se nám trochu vyprázdní marodka během zimní pauzy, se kterou bojujeme.

Mluví se také od odchodu 22letého záložníka Jana Vodháněla, o kterého stojí v americké MLS...

Nejsem v centru dění, ale věřím, že pro jaro zůstane. Bylo by to lepší i pro něj. Myslím, že na zahraniční angažmá není úplně připravený.

Proč myslíte?

Fotbalově je stále ve fázi učení. Potřebuje se obouchat v profesionálním fotbale, naučit se, co to profesionalismus vlastně je. Myslím, že by mu ještě nějaký čas v Bohemce prospěl.

Má potenciál, aby se v cizině prosadil?

Má velký potenciál. Ještě ho ale nedokáže naplno využít. Když se bavíme o jeho zapojení o hry, zdá se mi to ještě málo.

Tým naopak posílil útočník Pulkrab. Chcete přivést další jména?

Jsme s vedení domluveni, že by ještě jeden hráč měl přijít. Útočníků máme nyní relativně na výběr dost, věřím, že příchodem Pulkraba se nám zvedne produktivita. Spíš se tedy jedná o posílení do středu pole.

Po letech v arabském světě zažíváte zimní přípravu. Jak se s tím „perete"?

Pro mě je tady největší problém kvalita terénů. Celkově. Nemyslím, že se jedná jen o Bohemku. V zahraničí jsme měli k dispozici neomezený počet kvalitních ploch, neřešili jsme, jestli jsme hlavním stadionu nebo jestli můžeme do velkého vápna.

Komplikuje vám to život?

Máme připravený trénink, který musíme předělat, jelikož nemůžeme do šestnáctky. Nebo musíme na jiné hřiště, které nemá patřičné rozměry. A není dostatečně kvalitní, aby se na něm daly dělat kombinace. To mě v Česku drtí. Neřeším, co chci trénovat, ale de facto, co trénovat můžu.

Už máte myšlenky na start do jara, kdy přivítáte mistrovskou Slavii?

Tohle zatím neřeším. Pořád pracujeme se širokým kádrem, na ligu začnu myslet, až se bude blížit. Jisté je, že na jaře musíme notně přidat, z podzimu jsme fanouškům hodně dlužní. Když hodnotím moje působení jako ve škole, vychází mi čtyřka. Zvládli jsme sice zápasy s našimi přímými konkurenty Opavou a Příbramí, podařilo se nám navýšit bodový rozdíl. Ale jsou tam velké rezervy.