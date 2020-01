Jsme evropská rarita, přiznal Rada. Spočetl, že mu za půldruhého roku prodali z Jablonce celou jedenáctku

Když spočetl hráče, kteří mu za posledního půldruhého roku z mužstva odešli, dostal se k číslu jedenáct. „Jsme určitě evropskou raritou, protože neznám jiný klub, který by za osmnáct měsíců prodal kompletní jedenáctku. A to nemluvím o klubech špičkových, ale o těch průměrných,“ bere kouč fotbalového Jablonce Petr Rada, že každého půl roku vlastně skládá novou jedenáctku, s níž přesto hraje o ligové výsluní.

Gerojský počin si takhle počínat, když musíte v létě i v zimě začínat znovu a znovu...

Naštěstí to zatím funguje a vychází, ale může se stát, že uběhne měsíc a všechno bude jinak. Proto raději žádnou chválu, protože jak se říká: Chvála smrdí...

Tentokrát byste ale přece neměl mít hlavu z výprodeje mančaftu tak bolavou, když vám klubový boss Pelta prodal jen jednoho hráče. Jindy na tom býváte hůř.

Jenže Tomáš Břečka byl posledním hráčem, který nám z původní obrany ještě zůstal. Za poslední rok udělal velký výkonnostní pokrok, a když odešel Lischka do Sparty, plně ho nahradil. Navíc je to levák, což pro nás samozřejmě představovalo výhodu. Turky zaujal, několikrát se na něho byli podívat, a když předložili nabídku, nebylo co řešit. Zvláště, když Břečka do klubu Kasımpaşa jít chtěl.

Jindy vám Pelta za prodaného hráče přiváděl promptně náhradu. Slíbil ji i letos?

Uvidíme, jestli se na hráčském trhu někdo objeví, ale zatím si musím poradit s hráči, které mám. S Jugasem, Plechatým, třeba se Štěpánkem, který byl rok zraněný a teď se pomalu vrací. Chybí mu samozřejmě kondice i herní praxe, ale důležité je, aby se v přípravných zápasech sám přesvědčil, že už je zdravý. Navíc mohu na stopera stáhnout třeba i Kubicu, který v minulosti už pár zápasů na tomto místě odehrál.

Nesouvisí snad vaše smířlivost s panujícím stavem s platební morálkou a finanční situací jabloneckého klubu, o které se teď nahlas rozpovídal váš někdejší spoluhráč z Dukly Ladislav Vízek?

Ale všichni přece Láďu známe. Je rozšafný, říká, co chtějí lidé slyšet. Tohle všechno jsou interní věci, které si musíme vyřešit sami.

Naznačujete tím, že není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu?

Ale vůbec ne. Někdy samo sebou dojde i u nás ke zpoždění výplat o tři dny, jindy o týden, ale to nejsme jediní. Jinak to ale v Jablonci funguje. Kdyby hráči nedostávali peníze třeba čtvrt roku, určitě by se ozvali a vědělo by se o tom.

Takže vlastně musíte být rozmrzelý, když vás nečeká další trenérská výzva, protože vám odešel jen Břečka...

Ale on je přece pryč i Sýkora, který u nás hostoval ze Slavie. Na podzim nám hodně pomohl, dával góly, připisoval si asistence, jeho spolupráce s Krobem na levé straně sestavy fungovala slušně.

Majitel klubu Miroslav Pelta však naznačoval, že by se mohl vrátit. A že by se hostování dokonce mohlo proměnit v přestup...

Jistá šance sice existuje, ale Sýkora je hráčem Slavie a na ní záleží, jak se rozhodne. Slyšel jsem o nabídkách z Německa i Polska, takže bude záležet i na tom, jak zapracuje náš klubový management. Dokud Sýkora v Jablonci není, musíme zkoušet varianty, jak hrát bez něho.

A hrát přitom o druhou příčku tabulky, protože třeba v Plzni vás považují společně se Spartou za největšího soupeře, který by mohl Viktorii její jarní plány zkřížit.

Takové zdvořilostní řeči se vedou vždycky. Je sice příjemné, že jsme po ligovém podzimu třetí, ale kdybychom nevyhráli dva poslední podzimní zápasy, mohli jsme být v tabulce až devátí. Pro nás bude důležité skončit v první šestce, abychom měli o co hrát až do konce soutěže.

Takže zase geroj, jenž má podobný výzvy rád a si chce poradit i bez Břečky, případně Sýkory a třeba i jiných hráčů, o které může být ještě zájem v jiných klubech?

Pro mě jako trenéra jde o zajímavé výzvy, pro složení a sehranost mužstva ale samozřejmě nejsou odchody a příchody hráčů ničím příjemným. Naštěstí to zatím pokaždé dáme jakž takž dohromady, protože noví hráči vědí, o co jede a o co hrají. A v Jablonci cítí i svou šanci, protože i já jsem rád, když jdou výkonnostně nahoru a je o ně zájem v jiných klubech. Břečka byl pro ně posledním příkladem.

Nemáte se tedy vlastně nač stěžovat...

Naopak, teď jsem právě naštvaný, protože v přípravě s Bohemians se zranil Doležal a vypadá to, že bude nějaký čas chybět. Přitom dosavadní průběh přípravy jsem si pochvaloval, neboť zranění se nám vyhýbala a já byl rád, že všichni hráči absolvují stejnou zátěž.