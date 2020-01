Příbramský boss Starka: Leklé ryby musely pryč

Šest hráčů z užšího kádru je pryč. Polidar ve Spartě, Alvir v Plzni, ale Zemana, Květa, Boháče a Kodra jste vyhodil...

Nevyhodil, přeřadil do béčka. Pořád to jsou naši hráči, které platíme.

To je jen diplomatičtější vyjádření stejného faktu. V kabině áčka nejsou, netrénují s ním. Zklamali vás?

Zklamali. Čekal jsem od nich mnohem víc. Nedávali mužstvu to, co jsme od nich očekávali. Necítili jsme z nich touhu udělat maximum, abychom v tabulce nebyli na samém dně. To je špatně. Leklé ryby musely pryč. Neměly by dobrý vliv na kabinu... Takové hráče tady nechceme. Teď potřebujeme fotbalisty, kteří udělají všechno, abychom se zachránili, i když nejsou našimi odchovanci. Jsou to přeci profesionálové a jejich povinností je makat pro klub, za který hrají, a který je platí.

O Martinu Zemanovi se říká, že tu hrál za dvě sta tisíc korun měsíčně, což je pro Příbram vysoce nadstandardní. Je to pravda?

O tom, co hráči berou, mluvit nebudu. To je věc mezi mnou a jimi. Ale řeknu to takhle... Martin pro Příbram v minulosti odvedl dobrou práci. V podstatě se od nás znovu odrazil do velkého fotbalu. Odešel odtud do Švýcarska, pak vystřídal i další zajímavé štace. Na něj jsem hodně spoléhal, je to velmi dobrý fotbalista. Když pominu, že na podzim měl tři asistence, ale žádný gól, pak ani na trávníku neodváděl to, co jsme tady od něj čekali. V závěru podzimu už nebyl ani v základní sestavě. Domluvili jsme se, že se rozejdeme.

Roman Květ patřil k velkým talentům z výborné příbramské akademie. Co se s ním stalo?

Roman byl podobným talentem jako Honza Matoušek, jenže šel jinou cestou. Honza má v hlavě srovnané, co chce a kudy vede cesta. Honza odešel do Slavie a Roman si zřejmě začal myslet, že už i jemu je Příbram malá a měl by jít jinam, do většího klubu. Přibrzdilo ho zranění, ale ani po něm nevyužil šanci, kterou dostal. Jeho přístup byl laxní, neodváděl to, na co podle mě má. Výkonnostně ho na podzim přeskočil další náš odchovanec Matěj Polidar, a už je na Letné. Květ mi sám řekl, že chce jinam, držet ho nebudeme. Fotbalista to je, přeji mu, aby se jeho přání naplnila, ale musí si věci srovnat v hlavě.

Jsou na tyhle dva, nebo i Boháče s Kodrem nabídky?

Nic konkrétního na stole neleží, spíš jen takové vyptávání. Největší zájem je o gólmana Marka Boháče. Chtějí ho Pardubice. Tam dělají fotbal dobře, přál bych mu to a věřím, že se dohodneme. O stopera Marka Kodra zatím žádný zájem není.

Michal Škoda z Příbrami během utkání na Slavii.

Vlastimil Vacek, Právo

Jste na tyhle hráče hodně naštvaný?

Proč bych měl být naštvaný? Každý z nich odvedl pro Příbram kus práce, toho si vážím. Teď ji ale neodváděli, proto se rozcházíme. Kabina potřebuje okysličit hráči, kteří chtějí něco dokázat a poperou se o záchranu. Tohle jsem u těch čtyř neviděl.

Takže žádný z nich nemá šanci se vrátit do prvního mužstva?

U nás to nevidím reálně... Dostali možnost najít si nové angažmá. Nepočítáme s nimi a oni to vědí, stejně jako znají důvody proč. Já jsem zvyklý říkat věci narovinu.

Máte raději hodné fotbalisty nebo spíš průšviháře?

Mám rád především dobré fotbalisty. Nikdy jsem neměl potíže s těmi, jak říkáte průšviháři, a pár jich tady bylo. Někdy jsem Otepky, Kuliče, Nehody a jim podobné honil po diskotékách. Rádi si dali i pivko, ale na hřišti pak nechali duši, dřeli, hráli pro mužstvo. To je pro mne rozhodující. Na první pohled poznáte, kdo jak k utkání přistupuje. Když někdo dře a prohrajeme s lepším soupeřem, vezmu to. V opačném případě dovedu být hodně nepříjemný. Tihle kluci jsou prostě jiní. Doba se změnila a lidé s ní, platí to i o fotbalistech. Mají to v hlavách nastavené jinak, nedělají pro fotbal to, co by měli. Až na to přijdou, může pro ně být i pozdě, ale to je jejich věc.

Přišlo osm nových hráčů, k tomu další mladíci z akademie. V podstatě se rozpadla obrana, a hlavně středová řada. Není to velké riziko v boji o záchranu?

Kdo nic neriskuje také nic nezíská. Věřím, že trenér a jeho tým dají dohromady mužstvo, které ligu v Příbrami zachrání.

Zleva Martin Zeman z Příbrami, Michal Sáček ze Sparty a příbramský Soufiane Dramé.

Vlastimil Vacek, Právo

O tom jste přesvědčený?

Věřím v to. Už když vidím přístup hráčů v tréninku, včetně těch nových, mám z nich dobrý pocit. Chtějí hrát fotbal, chtějí Příbram zachránit. Potřebovali jsme posílit obranu, přišel zkušený slovenský stoper Kleščík a beci Pazdera s Kvidou. Neměli bychom dostávat tolik hloupých gólů. Do ofenzívy jsme získali útočníky Jindráčka a Šašinku, kteří mají ligové zkušenosti. Škoda a Voltr dostali větší konkurenci. Posílili jsme i středovou řadu. Je tu víc hráčů střední generace, která nám chyběla.

Trenéru Romanu Nádvorníkovi jste dal ale těžký úkol. Staví prakticky nové mužstvo. Má nějaké ultimátum, do kdy musí Příbram opustit poslední příčku?

Žádné ultimátum nemá, to bych nejen jeho, ale i tým dostal zbytečně pod ještě větší tlak. Trenér věděl už před koncem podzimu, že ke změnám dojde, hovořili jsme o nich i v průběhu prosince a v lednu, shodli jsme se. Roman je zkušený kouč, rozvážný, dělá svoji práci dobře a má plnou důvěru. S těmi chybami a zahazováním šancí by neudělal nic ani Mourinho. Vysvětlíte hráčům stokrát, co mají dělat, kde mají být a když to nefunguje, musejí pryč.

Probírali jste s koučem a hráči důvod zlomu po zářijové reprezentační pauze?

O fotbale mluvíme pořád... Ale nemá smysl se v tom pořád dokola babrat. Všichni uděláme maximum pro to, abychom navázali na tu povedenou první část podzimu. Chtěli jsme se vyhnout baráži, to už se asi nepodaří, bodová ztráta je velká. Do baráže se teď naopak chceme dostat a v ní se zachránit. Jiný cíl pro jaro nemáme.

Což když to nevyjde, vždyť už začátek jara máte těžký, hrajete v Jablonci, v Plzni, pak máte doma nebezpečnou Mladou Boleslav. Nesáhnete k obvyklému řešení, tedy vyhazovu trenéra?

Začátek máme těžký, ale já jsem založením optimista. Výměna trenéra, je ten poslední krok, ale ne vždy však musí přinést to, co od změny očekáváte. Rozhodně nebudeme zmatkovat. Musíme být trpěliví, držet spolu a udělat všechno proto, abychom u Litavky ligu zachránili. Jsem přesvědčený, že na to máme.