Sparta bez posil?! Jílek žádá minimálně stopera. Dočkal pomalu začíná

Čtvrté místo po podzimu ji k žádné spokojenosti neopravňuje. S případnými posilami si však fotbalová Sparta dává na čas.

„Jasně jsme deklarovali, že naší prvořadou potřebou je přivést minimálně jednoho stopera. Bavíme se i o útočných typech hráčů," ujišťuje trenér Václav Jílek, že Sparta na trhu nespí.

Jenže pokud jde o stopery, v poslední době se spletla až příliš často. A palčivý problém dodnes nevyřešila.

„Všechno je otázka možností, a hlavně vlastního přesvědčení, že jde o vhodného hráče. Je na čase, abychom udělali správný přestup," naznačuje kouč, že metoda pokus-omyl už není na místě.

„Možná jsme rozvážnější. Věřím však, že se nám na jednu, dvě pozice povede někoho přivést," doufá Jílek.

Dočkal plní plán

Letenské fanoušky navnadily záběry z tréninku, kde s míčem u nohy už běhá i rekonvalescent Bořek Dočkal.

Sobotní zápas ovšem lídr sledoval znovu jen v civilu u střídačky. Po dvou operacích achilovky je opatrnost na místě.

„Bořek už trénuje s mužstvem, byť s jistými úlevami. Na řadu teď přijdou i fyzické kontakty. A na soustředění ve Španělsku by se měl zapojit zase o něco více," naznačuje Jílek, že velký návrat zatím běží podle optimističtější verze.

Zahustela láká Slovácko

Nejde jen o posily, na pořadu bude i zeštíhlování kádru.

„Počty jsou jasné. Do Španělska počítáme s 23 hráči do pole a brankáři," avizuje trenér.

Pulkrab již odešel hostovat do Ďolíčku a Mustedanagič do Sarajeva. Dalším by mohl být Zahustel, jehož by uvítalo Slovácko. Obránce s reprezentačními zkušenostmi celý podzim promarodil, navíc už neměl formu jako dřív.

„Nabídky máme různé. Jinak ovšem Zahustel patří k hráčům, o kterých se budeme bavit," potvrzuje kouč.

Do prvního utkání nezasáhli Lischka, Hložek, Hašek, Hancko či Karlsson. „Jde o drobnější šrámy či problémy. Není to nic, co by nás mělo do budoucna limitovat," ujišťuje Jílek.